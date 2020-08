vor 47 Minuten Karlsruhe Saisoneröffnung per Drive-in: KSC lädt zu Fantreffen auf der Kulturbühne Rheinstetten

In Zeiten von Corona muss die Saisoneröffnung des Karlsruher SC im Rahmen des Familientags in diesem Jahr etwas anders ausfallen als gewohnt: Statt im Wildpark veranstaltet der Club die Mannschaftsvorstellung samt Rahmenprogramm am 5. September auf der Drive-in-Kulturbühne in Rheinstetten.