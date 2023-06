Bevor der Urlaub gebucht wird steht bei vielen Menschen eine zentrale Frage im Vordergrund: Wie sicher ist es in dem Land, in das ich verreisen möchte? Hierfür hat The Swiftest den Travel Safety Index entwickelt. Dabei werden die 50 meistbesuchten Länder weltweit genauer unter die Lupe genommen und anhand verschiedener Risikofaktoren bewertet.

Gefährliche Reiseziele: So wird der Travel Safety Index berechnet

Für die Berechnung des Travel Safety Index werden die 50 beliebtesten Reiseländer der Welt genauer angeschaut. Um die Gefahrenquote zu berechnen, werden sieben Risikofaktoren betrachtet. Die Datengrundlage der einzelnen Faktoren ergibt sich aus den Angaben größerer Organisationen, wie der Weltgesundheitsorganisation (WHO), dem World Risk Report sowie der Vereinten Nationen. Folgende Faktoren werden bei der Berechnung des Travel Safety Index berücksichtigt:

Wie viele Tötungsdelikte gab es pro 100.000 Einwohner in dem Land? Wie viele Verkehrstote gab es dort pro 100.000 Einwohner? Wie viele Menschen starben durch schlechte Hygienebedingungen (pro 100.000 Einwohner)? Wie viele Menschen starben durch Vergiftungen, wie Umweltgifte oder ähnliche (pro 100.000 Einwohner)? Wie hoch ist die Rate an lebensverkürzenden Infektionskrankheiten pro 100.000 Einwohner? Wie viele lebensverkürzende Verletzungen gibt es in dem Land pro 100.000 Einwohner? Wie hoch ist das Risiko für Naturkatastrophen?

Die ersten sechs Punkte werden auf einer Skala von 0 bis 100, der siebte Punkt auf einer Skala von 0 bis 50 bewertet. Dabei gilt: je niedriger die erreichte Punktzahl, desto besser ist die Bewertung in der jeweiligen Kategorie.

Die sichersten Reiseziele der Welt

Wer sich keine großen Gedanken um die Sicherheit im Reiseland machen möchte, kann einen Blick auf die sichersten Urlaubsorte werfen. Von den 20 sichersten Ländern sind 16 sogar in Europa. Laut dem Travel Safety Index sind die folgenden Reiseziele die sichersten der 50 betrachteten Urlaubsorte:

Singapur Dänemark Niederlande Schweiz Israel Schweden Österreich Irland Italien Deutschland Großbritannien Spanien Portugal Griechenland Japan Frankreich Tschechien Belgien Australien Kroatien

Doch das sicherste Reiseziel ist Singapur. Wie The Swiftest angibt, sind vor allem die Strafen für Verbrechen sehr hoch - was sogar die Kleinkriminalität unattraktiv macht. Zudem wurde der hohe Anteil an Polizeipräsenz als positiver Faktor gewertet.

Die 20 gefährlichsten Reiseziele der Welt

Wie gefährlich der Urlaub in dem jeweiligen Land ist, hängt natürlich auch von der jeweiligen Reiseform ab. Wer eine Rucksack-Tour quer durch ein Land plant, hat in der Regel ein höheres Risiko, als jemand, der All-Inclusive-Urlaub in einer Ferienanlage macht. Im Travel Safety Index sind folgende Länder als die gefährlichsten Reiseziele eingestuft worden:

Südafrika Indien Dominikanische Republik Mexiko Brasilien Kambodscha Philippinen Saudi Arabien Vietnam Indonesien China Thailand Rumänien Iran Marokko Usbekistan Kirgistan Malaysia Argentinien USA

Laut dem Index liegt Südafrika an der Spitze der gefährlichsten Reiseziele weltweit. Grund dafür ist die hohe Tötungsrate des Landes. Laut The Swiftest werden dort durchschnittlich 68 Menschen täglich Opfer von Verbrechen. Auch Indien schneidet im Ranking nicht gut ab: zwar ist die Tötungsrate dort deutlich geringer als in Südafrika, doch steht das Land an der Spitze bei den schlechten Hygienebedingungen.