Karlsruhe vor 41 Minuten

Säureaustritt am Rheinhafen Karlsruhe: Keine Verletzten und 5.000 Euro Schaden

Wie die Polizei gegenüber ka-news.de bestätigt, kam es am Mittwochabend um kurz vor 18 Uhr zu einem Säureaustritt in der Straße "Im Schlehert" am Karlsruher Rheinhafen. Verletzt wurde niemand.