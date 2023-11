"Es ist eine Unverschämtheit, mir fehlen die Worte", sagt Michael Koffler, Betreiber des "Hüttenzauber"-Standes, über die Sachbeschädigungen. Sein Stand gehörte in den vergangenen Jahren zu den beliebtesten des Karlsruher Christkindlmarkts und wurde das ein oder andere Mal prämiert. Auch die "Skandi Hütte" von Andreas Ludwig hat schon den ein oder anderen Preis gewonnen. Umso bitterer ist es, dass die beiden sich jetzt bis Dienstag überlegen müssen, wie sie ihre Stände wieder aufgebaut bekommen, denn da ist die Eröffnung des Christkindlmarkts.

Bild: Thomas Riedel

Stehtische umgeworfen, Lampen geklaut

"Ich habe heute vormittag davon erfahren", berichtet Michael Koffler vom "Hüttenzauber". Seine Mitarbeiter seien am Sonntagmorgen über den Friedrichsplatz gelaufen und haben dabei den Schaden bemerkt. Mehrere Stehtische wurden umgeworfen und beschädigt - jeder davon kostet Koffler mehrere Tausend Euro. Auch Andreas Ludwig berichtet von Sachbeschädigungen. Die mutmaßlichen Randalierer haben teure Lampen beschädigt, einige seien sogar gestohlen worden.

Nachtwache fängt erst am Sonntag an

Michael Koffler erklärt gegenüber ka-news.de er habe die Polizei informiert, diese könne allerdings aktuell nichts machen. "Aufgrund der vielen Weihnachtsmäkrte hat die Polizei gerade viel zu tun", erklärt Koffler. Die Nachtwache fange am Friedrichsplatz erst Sonntagabends an. "Wir können vielleicht in Zukunft nicht mehr so auffällig aufbauen, wenn keine Sicherheit besteht, dass nichts passiert", zeigt sich Koffler desillusioniert.

Bild: Thomas Riedel

Betreiber sind fassungslos

Die Betreiber zeigen sich frustriert, angesichts der Sachbeschädigungen kurz vor der Eröffnung. "Es ist unvorstellbar, hier wurde mutwillig zerstört, was an Weihnachten jedem Freude bringen soll", resigniert Michael Koffler. So etwas sei zuvor noch nie passiert.