Drei Stunden ohne Licht: Stromausfall in rund 800 Durlacher Haushalten

Ungewöhnlich lange dauerte ein Stromausfall am heutigen Donnerstag in Durlach. Rund drei Stunden waren etliche Haushalte vom Versorgungsnetz abgekapselt. Nun werden die beiden Fehlerstellen aufgegraben und instand gesetzt.

"Nach einer Schutzauslösung im Mittelspannungsnetz um 10.38 Uhr gelang es den Technikern der Stadtwerke zwar schon nach rund zehn Minuten einen Teil der Haushalte wieder zuzuschalten, aber für die restlichen erst drei Stunden später", teilen die Stadtwerke in einer Pressemeldung mit.

Grund hierfür waren zwei Fehlerstellen am gleichen Kabelring, was sehr selten vorkomme. Vorsorglich wurde auch ein großes Notstromaggregat bereitgestellt. "Erst der Kabelmesswagen der Stadtwerke löste das Rätsel um die untypische Störung", so die Stadtwerke weiter.

Gerade rund um die Straßen Im Blumenwinkel, Raiherwiesenstraße, Amalienbad Straße, Oberwaldstraße und Reichenbachstraße mussten die Anwohner warten, bis im Niederspannungsnetz Ersatzverbindungen hergestellt waren. Nun werden die Fehlerstellen in der Amalienbadstraße und bei der ehemaligen Paracelsiusklinik aufgegraben und instand gesetzt.