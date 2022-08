Karlsruhe vor 6 Minuten

Rund 60 Polizeibeamte bei Massenversammlung im Einsatz: Veranstalter erwartet eine hohe Rechnung

Am 29. Juli 2022 kam es im Bereich des Rondellplatzes und der Kriegsstraße zu massiven Verkehrsbehinderungen. Dort hatte sich nach einem Aufruf in den Sozialen medien eine Menschenmenge versammelt und blockierte die Fahrbahnen. Die Polizei rückte darauf hin in einem Großeinsatz aus - der den Verursachern nun in Rechnung gestellt wird.