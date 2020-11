vor 13 Stunden Stuttgart Rund 1.700 Menschen im Südwesten mit Coronavirus infiziert

In Baden-Württemberg haben sich nach jüngsten Angaben aus dem Landesgesundheitsamt 1.705 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert. Damit ist die Zahl der nachweislich mit dem Erreger Sars-CoV-2 angesteckten Personen auf 100.748 gestiegen, wie die Behörde am Sonntag (Stand 16.00 Uhr) mitteilte. Am Samstag gab es 2.447 Neuinfektionen. Allerdings sind die Werte an den Wochenenden häufig niedriger wegen einer verzögerten Registrierung bei den Behörden. Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Virus Gestorbenen stieg um 9 auf 2.119. Als genesen gelten den Angaben zufolge 63.612 Menschen.