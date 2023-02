von Viktoria Gerg

Der US-Elektroautobauer Tesla ruft Hundertausende Autos zurück, da diese im Straßenverkehr gefährlich werden können. Welche Modelle genau betroffen sind und warum die Fahrzeuge zurückgerufen werden, erfahren Sie hier.

Welche Modelle sind vom Tesla-Rückruf betroffen?

Insgesamt ruft Tesla 362.758 Fahrzeuge zurück. Laut der US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA gibt es erhebliche Probleme bei der Autopiloten-Software. Die Software sorge dafür, dass die Autos Kreuzungen auf rechtswidrige Weise überfahren und Geschwindigkeitsbegrenzungen überschritten werden. Der US-Verkehrsaufsicht zufolge erhöht der Fehler das Risiko für Unfälle.

Folgende Tesla-Modelle sind vom Rückruf betroffen:

2016-2023 Model S, Model X

2017-2023 Model 3

2020-2023 Model Y

Tesla muss für diese Modelle nun ein Online-Update durchführen.

Nach mehreren Beschwerden und Zwischenfällen hat die US-Verkehrsaufsicht entsprechende Überprüfungen durchgeführt. Die Ankündigung machte sich auch auf dem Aktienmarkt bemerkbar und die Aktie fiel um bis zu 2,8 Prozent.

Warum werden Autos von Tesla zurückgerufen?

Das Problem liegt bei der Autopilot-Software FSD. Die Abkürzung steht für "Full Self-Driving", also komplett selbstfahrend. Allerdings macht die Software die Fahrzeuge nicht vollständig autonom, sondern ist lediglich ein Fahrassistenzsystem. FSD soll Verkehrsschilder und Ampeln erkennen und beim Fahren berücksichtigen.

Diese funktioniert aber wohl nicht so, wie sie soll. In Videos ist zu sehen, wie die Software Fehler im Straßenverkehr macht, die gefährlich sein und zu Unfällen führen können. Laut der US-Verkehrsaufsicht kann die Software Stoppschilder auf Kreuzungen missachten und auf Abbiege-Spuren geradeaus fahren. Zudem gibt die NHTSA an, dass die Fahrzeuge bei gelben Ampeln auf Kreuzungen ohne gebührende Vorsicht unterwegs sind. Weiter reagieren die betroffenen Tesla-Modelle teilweise nur unzureichend auf Geschwindigkeitsbegrenzungen, die sich ändern.

Bereits im Januar rief die Behörde Tesla zu einer formellen Rückruf-Aktion auf. Der Autobauer war laut NHTSA mit der Analyse nicht einverstanden, entschied sich aber trotzdem für einen freiwilligen Rückruf.