von (pm/jeg)

"Zur Erinnerung an das Chanukkah-Wunder wird auf dem Marktplatz in Karlsruhe ein großer Kerzenleuchter entfacht", erklärt Rabbiner Mordechai Mendelson in einer Mitteilung an die Presse. So soll an den kleinen Ölkrug erinnert werden, dessen Inhalt bei der Wiedereinweihung des heiligen Tempels in Jerusalem acht Tage lang brannte.

Karlsruher OB Frank Mentrup und Vorsitzender der Israelitische Religionsgemeinschaft Baden Rami Suliman zünden die Chanukkah Kerzen auf dem Karlsruher Markplatz an. | Bild: Mordechai Mendelson

Karlsruher Oberbürgermeister Frank Mentrup sowie der Vorsitzende der Israelitische Religionsgemeinschaft Baden, Rami Suliman werden bei dem feierlichen Anlass in diesem Jahr zugegen sein, meint Mendelson. "Unsere Ehrengäste werden eine Kerze anzünden und eine Rede zu den Feierlichkeiten halten."

Die Chanukka Leuchter werden im Zeitraum vom 15. Dezember bis 27. Dezember auf dem Karlsruher Markplatz stehen.