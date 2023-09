16. Dezember 2014: Neues Baumkonzept für die Kaiserstraße

Im Dezember 2014 informiert die Stadt Karlsruhe über die geplante Verwandlung der Karlsruher Innenstadt. Der erste Bauabschnitt sieht die Umgestaltung des Europaplatzes, Marktplatzes und Berliner Platzes vor.

Im Zuge dessen befürwortet der Planungsausschuss des Karlsruher Gemeinderats die Umsetzung eines neuen Baumkonzepts. Dieses soll in mehreren Jahren innerhalb der Kaiserstraße umgesetzt werden. Ein Knackpunkt des Konzepts: Die Zukunft der Platanen in der Kaiserstraße.

Von den ursprünglich 64 in der Kaiserstraße stehenden Platanen müssen bis Ende 2014 bereits 16 Exemplare weichen. Grund dafür sind die Bauarbeiten an den unterirdischen Haltestellen für die spätere Kombilösung.

"Die vorhandenen Platanen-Standorte lassen sich nur schwer in das neue Niveau der Fußgängerzone einpassen", erklärt die Stadt. Einige Platanen seien aufgrund von Licht- und Raummangel darüber hinaus schräg gewachsen. Insgesamt sollen jedoch 22 weitere Bäume gepflanzt werden, damit 86 Exemplare die Kaiserstraße beschatten, heißt es weiter.

26. März 2015: Grüne-Fraktion will Platanen erhalten

In einem Antrag an den Gemeinderat fordert die Grüne-Fraktion im März 2015 eine stadtklimaverträgliche Planung zur Umgestaltung der Kaiserstraße. Diese soll auf Grundlage der Ergebnisse des Gestaltungswettbewerbs von 2010 und unter Berücksichtigung des im März vom Gemeinderat beschlossenen städtebaulichen Rahmenplans Klimaanpassung erfolgen. "Der Erhalt der Platanen ist für uns dabei ein wesentlicher Schwerpunkt", so Fraktionsvorsitzende Bettina Lisbach.

Der Wettbewerb zur Umgestaltung der Kaiserstraße liegt indes fünf Jahre zurück. "Die Ergebnisse sind teilweise veraltet und müssen überarbeitet werden. Das gilt insbesondere für Aspekte des Stadtklimas, die heute in Planungsrecht und Planungspraxis eine viel wichtigere Rolle spielen als noch vor wenigen Jahren", kritisiert Lisbach. "Wir wollen, dass der Gemeinderat sich in öffentlicher Sitzung erneut mit dieser Frage befasst."

6. Mai 2015: Obert steht zu neuem Baukonzept

"Platanen waren damals die falsche Entscheidung", meint Michael Obert, Baubürgermeister der Stadt Karlsruhe bis September 2018. Der Bürgermeister stützt sich auf die 86 Bäume, welche die Kaiserstraße künftig beschatten sollen: "Es wird nach der Fertigstellung mehr Bäume geben als vorher", so Obert.

12. November 2022: Platanen rücken erneut ins Rampenlicht

Am 12. November 2022 fällt der Fokus von Klimaschützern erneut auf die Laubbäume in der Kaiserstraße - schließlich soll im Frühjahr 2023 mit der Neugestaltung begonnen werden. Im Rahmen der Neugestaltung der Kaiserstraße sollen die Platanen an der Kaiserstraße/Ecke Waldstraße gefällt werden.

Um die Bäume zu schützen, halten Mitglieder vom Klimabündnis Karlsruhe daher eine Mahnwache. Über 2.000 Unterschriften werden dabei gesammelt und anschließend an Oberbürgermeister Frank Mentrup übergeben.

"Das ist ein großartiger Erfolg für unsere Aktion", sagte Sabine Hübner, Sprecherin des Klimabündnisses Karlsruhe, am Tag der Mahnwache. "Wir hoffen, dass bei Verwaltung und Gemeinderat ein Umdenken stattfindet und die Platanen erhalten bleiben." Ingo Laubenthal und Horst Schmidt betonten in ihren Beiträgen die Bedeutung der bestehenden Platanen für das Stadtklima.

16. November 2022: Platanen auf der Tagesordnung

Auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung (Top 16) am Mittwoch, 16. November 2022, wird das Thema vermerkt. Die Linke-Gemeinderatsfraktion stellt einen Antrag, um die Bäume zu erhalten. Dieser steht dem Vorhaben der Stadtverwaltung, die Platanen durch Zürgelbäume ersetzen, gegenüber.

In der Sitzung wird der Tagesordnungspunkt kurzfristig abgesetzt. Die Entscheidung darüber, ob die Bäume nun stehen bleiben oder nicht, wird auf die nächste Gemeinderatssitzung im Dezember vertagt. Bis zum Hauptausschuss sollen sich diverse Experten mit dem Thema erneut auseinandersetzen.

2. Dezember 2022: Klimabündnis zieht Gutachter hinzu

Das Klimabündnis Karlsruhe lässt die Platanen von Gutachter Jürgen Scherle überprüfen. Mit dem Gutachten als Grundlage soll der Stadtverwaltung eine Alternative zur Fällung der Bäume unterbreitet werden. Die Umsetzung des Lösungsvorschlags setzt jedoch eine grundsätzliche Änderung der bisherigen Bauplanung voraus.

Der geplante Plattenbelag könne nicht wie geplant umgesetzt werden, meint der Gutachter. "Er muss am Rande der Baumscheiben enden. Die geplante Pflasterung um die Platanen herum kann wie geplant realisiert werden."

Ein weiterer Nachteil der Platanen sei - wie der vom Klimabündnis hinzugezogene Gutachter Jürgen Scherle einräumen muss - das übergreifende Wurzelwerk: "Wohl infolge der engen Schachtringe haben sich bei manchen Bäumen die oberflächennahen Baumwurzeln über das Niveau des angrenzenden Straßenpflasters erhoben, behindern geringfügig den Regenwasserabfluss in Richtung Straßenmitte und zwingen ihn dazu, den Wurzelbereich zu umfließen", erklärt er im Gutachten.

6. Dezember 2022: Gutachten wirft Fragen auf

Gibt es nun eine Möglichkeit, die Platanen zu erhalten, oder gibt es sie nicht? Um diese Frage zu klären, findet am 6. Dezember 2022 im Karlsruher Rathaus eine öffentliche Diskussionsrunde statt. Martin Kissel, Amtsleiter beim Karlsruher Tiefbauamt, erklärt, warum diese Frage so schwer zu klären ist.

"Was uns allen fehlt, ist natürlich der Blick nach unten; das Wurzelwerk und dessen Ausprägung, das die verschiedensten Leitungen von Gas über Wasser bis hin zu Elektrizität kreuzt und gefährdet", so der Leiter des Tiefbauamts. Der langjährige Schienenverkehr an der Oberfläche habe einer regelmäßigen Inspektion und Restaurationen im Weg gestanden.

"Das hat die notwendigen Arbeiten verhindert. Die Leitungen - etwa des Abwassers - sind teilweise 100 Jahre alt", so Sichel. Erschwerend käme nun hinzu, dass die verschiedenen Leitungen nicht beliebig verlegt - sondern sorgfältig aufeinander abgestimmt werden müssen. "Und das lässt sich mit den Wurzeln der Platanen leider nicht vereinbaren", erklärt der Tiefbauamtsleiter.

10. Dezember 2022: Kampf um den Erhalt

Die Entscheidung über das Abholzen scheint final. Deshalb demonstrieren am Samstag, 10. Dezember 2022, die Verteidiger der Platanen in der Karlsruher Innenstadt. Einer von ihnen ist Klaus Heid vom Klimabündnis Karlsruhe.

"Wir sind heute in der Kaiserstraße, weil wir vom Klimabündnis Karlsruhe eine Protestaktion machen - gegen das Fällen der Platanen. Alle Platanen hier in der Kaiserstraße sollen gerodet werden - und das halten wir für falsch", meint der Protestierende. Die vorgebrachten Gründe der Stadt haben nicht überzeugt.

"Wir halten die Aussagen nicht für stichhaltig. Zuerst heißt es, die Platanen hätten einen Pilz. Dann heißt es, die Platanen müssen weg, um Leitungen zu verlegen", meint Heid. Wenn für alle Leitungen Bäume gefällt werden müssten, so gäbe es bald keine Bäume mehr. Der Verteidiger der Platanen ist sich sicher: "Die Umgestaltung der Kaiserstraße kann mit den Platanen stattfinden!"

20. Dezember 2022: Schicksal besiegelt?

Der im November vertagteAntrag zum Erhalt der Platanen kommt im Gemeinderat zur Abstimmung. Nach entsprechenden Stellungnahmen der Fraktionen wird der Antrag mit einer Mehrheit von 35 zu neun Stimmen abgelehnt. Die Bäume werden also gefällt.

20. Januar 2023: Die Fällung beginnt

Um 8 Uhr morgens gibt die Stadt Karlsruher in einer Pressemitteilung am 20. Januar bekannt: In Vorbereitung zu den im Frühjahr 2023 beginnenden Umgestaltungsmaßnahmen in der Kaiserstraße werden am Freitag, 20. Januar, vier Platanen zwischen dem Marktplatz und der Kreuzstraße in Karlsruhe gefällt. Das Baufeld für den bevorstehenden ersten Bauabschnitt der Neugestaltung der Kaiserstraße soll somit freigeräumt werden.

Wenige Stunden später sind von den Bäumen lediglich die Stümpfe zu sehen. Am Abend lädt die Linke zu einer Kundgebung ein und stellt Grabkerzen auf die Baumstümpfe in der Kaiserstraße.

23. Februar 2023: "Wir-sind-Baum" hält Lichtwache

Mitbegründer und Organisator Matthias Friedemann erklärt die Beweggründe hinter der Aktion von "Wir-sind-Baum": "Wir sind davon überzeugt, dass sicher mehr als die Hälfte der Platanen auf der Kaiserstraße erhalten bleiben könnten. Sie sind doch letztlich die einzige Natur auf der Karlsruher Einkaufsstraße."

April 2023: Welche Baumart kommt stattdessen?

An Stelle der Platanen sollen künftig die hitzeresistenten Zürgelbäume die Kaiserstraße begrünen. Außerdem soll noch eine weitere Baumart ihren Platz an der Kaiserstraße bekommen. Auf welche Baumart die Wahl fällt, ist zu dem Zeitpunkt aber nach Aussage von OB Mentrup nicht bekannt.

16. August 2023: Die Platanenbesetzung beginnt

In der Nacht von Mittwoch, 16. August, auf Donnerstag, 17. August, besetzen Aktivisten des Bündnis "Karlsruher Platanen bleiben" vier Bäume mit provisorischen Dauerbaumhäusern. Betroffen sind die Platanen im Bereich der Kaiserstraße 92 bis 98. Die Aktion finde ohne Absprache oder Genehmigung der Stadt Karlsruhe statt.

"So lange die Platanen noch stehen, ist unsere Hoffnung noch nicht gestorben", verkünden die Besetzer. Ihre Meinung: Eine Fällung der Platanen sei falsch und die von der Stadt erklärte Alternativlosigkeit widerlegt.

Die Reaktion der Stadt? Die gleiche wie vor neun Jahren: Die Anzahl der Bäume wird von zuvor 48 Bäumen auf künftig 86 erhöht werden, heißt es vonseiten der Stadtverwaltung. Die Kaiserstraße mit mehr und auch klimaresistenten Bäumen auszustatten, sei auch weiterhin ein Kernelement der Neugestaltung der Kaiserstraße.

Außerdem werden die Platanenbesetzer darauf aufmerksam gemacht, dass die Fällung demokratisch und mit einer eindeutigen Mehrheit im Gemeinderat zur Abstimmung gebracht wurde. Die Fällung ist beschlossene Sache.

23. August 2023: Erneut in den Baumwipfeln

Am Mittwochmorgen, 23. August, schwingen sich die Baumschützer abermals in die Höhe. Mithilfe eines Krans bringen sie an einem Baugerüst in der Lammstraße ein Banner an. Ein bis dato ausbleibendes Gespräch zwischen der Karlsruher Platanen-bleiben-Initiative und Oberbürgermeister Frank Mentrup wird auf den 29. August angesetzt.

29. August 2023: Austausch im Rathaus findet statt

Nach dem Treffen zwischen mehreren Vertretern der Platanenschutz-Initiative und dem OB ziehen beide Seiten positives Fazit. Alle Beteiligten hätten "in einem freundlichen und konstruktiven Gespräch die Einladung ins Rathaus genutzt, um für ihre Position zur Neugestaltung der Kaiserstraße zu werben", heißt es vonseiten der Stadt Karlsruhe in einer Mitteilung an die Presse.

David Liedtke, war sowohl auf den Platanen, als auch im Rathaus zugegen. Auch er bestätigt das positive Gespräch: "Wir hatten einen guten Austausch und haben nochmal unsere Punkte zur Sprache gebracht", sagt er.

Dennoch lasse sich am Schicksal der Platanen in der Kaiserstraße nicht rütteln, beteuert der OB. Auch wenn der Aspekt des Klimaschutzes ein gemeinsames Ziel sei, so lasse sich leider nicht jeder Baum erhalten. Das treffe auch auf die Platanen in der Karlsruher Innenstadt zu.

In einem weiteren Baumgutachten soll dies dennoch erneut geprüft werden. "Ende September soll es ein Baumgutachten zum Wurzelwerk der noch übrigen Platanen geben. Dieses werden wir uns ganz genau anschauen und prüfen, wie valide die darin enthaltenen Argumente seitens der Stadt sind", erklärt Liedtke. Eine erneute Besetzung der Platanen schließt er nicht aus.

Ob und inwiefern eine Änderung der Bauplanung mit den Ergebnissen des Gutachtens überhaupt möglich sei, darauf gibt die Stadt aktuell keine Antwort. "Das Thema wird Ende September in den städtischen Gremien behandelt. Dazu werden, wie üblich, Vorlagen von den Fachdienststellen erarbeitet. Diese Vorlagen sind aktuell noch nicht veröffentlicht", heißt es auf Anfrage der Redaktion. Die Stadt bittet dementsprechend um Geduld.