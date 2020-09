Statt in Australien zu schwitzen, müssen die Teilnehmer von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" in Wales vermutlich eher frösteln. Kommen die Lebensbeichten am Lagerfeuer künftig live ins Wohnzimmer?

Schafe statt Schlangen: Wegen der Corona-Pandemie dreht RTL sein "Dschungelcamp" 2021 in einem Grusel-Schloss in Wales statt im australischen Dschungel. Das teilte der Sender am Freitag mit.

"Australien scheidet derzeit für die Produktion aus, so wie für uns alle Urlaubsreisen in entfernte Länder schwierig oder gar nicht möglich sind", sagte RTL-Geschäftsführer Jörg Graf laut Mitteilung.

Die Show deshalb ausfallen zu lassen, sei für den Kölner Privatsender aber nicht infrage gekommen: "Wir wollen unbedingt im Januar mit 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!' wieder On-Air sein und sind der Überzeugung, dass wir dies in der aktuellen Situation in Wales sehr gut umsetzen können (...). Wenn ich mir ansehe, wer teilnehmen wird, und mir dabei die Dschungelprüfungen in Wales vorstelle, würde ich am liebsten gleich loslegen mit der Show", frohlockte Graf.

Thermo-Unterwäsche statt Shorts

Die 15. Staffel sollen wie gewohnt Sonja Zietlow (52) und Daniel Hartwich (42) präsentieren. Einzelne Formatbestandteile würden "für den neuen Produktionsort adaptiert", erklärte der Sender. Prominente müssten "die Shorts gegen Thermo-Unterwäsche tauschen".

Die neue Konstellation dürfte die Macher vor Herausforderungen stellen. Das Spektakel hatte bisher Australiens Sommer als Kulisse. Auf der Nordhalbkugel sind die Januar-Temperaturen deutlich kühler. In Cardiff, Hauptstadt von Wales, beträgt die Durchschnittstemperatur dann sieben Grad. Das dürfte die Open-Air-Festspiele mit Wasser, Schlamm und Glibber erschweren. Die für Ekelprüfungen beliebten Insekten und Spinnen haben im europäischen Winter zumeist Ruhezeit.

Nur eine Zeitzone Abstand

Aber was vermutlich die kniffligste Aufgabe ist: Die spannendsten Gespräche finden im Dschungelcamp traditionell am abendlichen Lagerfeuer statt. Das Best-of konnte bisher dank Zeitverschiebung pünktlich zusammengeschnitten werden. Statt in Ruhe die Kamera draufzuhalten und die besten genuschelten Lebensbeichten zu filtern, ist RTL dieses Mal mit nur einer Zeitzone Abstand abends dabei. Und natürlich bleibt die Frage, ob es überhaupt ein Lagerfeuer gibt.

Die Entscheidung, nach Wales zu gehen, sei noch "sehr frisch", sagte dazu ein RTL-Sprecher. Jetzt stehe die Planung an. "An der Dramaturgie wird sich sicher etwas ändern und natürlich müssen wir uns den neuen Gegebenheiten auf vielen Ebenen anpassen. Das gilt auch für die Übertragung." Es werde 2021 "auf jeden Fall anders, aber wir freuen uns auf die Herausforderung, eine tolle Show zu machen".

Britische Version findet bereits im Herbst statt

Manches wird sich allerdings keinesfalls ändern: Die Kandidaten dürfen sich laut RTL auch in Wales "auf Reis und Bohnen sowie jede Menge Nervenkitzel und Überraschungen auf dem Weg zum 'König oder zur Königin des walisischen Dschungels' freuen". Täglich muss ein Star zur Prüfung antreten. "Und nur bei erfolgreich absolvierter Prüfung gibt es mehr zu essen als Reis und Bohnen oder Bohnen und Reis."

"Ich bin ein Star - holt mich hier raus!" ist seit langem ein Erfolgsformat des Senders. Das Finale der 14. Staffel im Januar verfolgten 6,22 Millionen Zuschauer, was RTL einen Marktanteil von 30 Prozent bescherte. Das britische Gegenstück zur Sendung, "I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!", findet bereits im Herbst im Schauer-Schloss statt. RTL erhofft sich, davon zu lernen.

Eine Frage, die viele Fans bewegt: Wird Dr. Bob dabei sein? RTL dazu: "Wir wissen, wie wichtig der Dschungel-Arzt für die Promis ist und hoffen sehr, dass Dr. Bob bei den Dreharbeiten dabei sein wird. Allerdings lebt er auf einer großen Farm zwischen Sydney und Canberra. Natürlich bemühen wir uns sehr, ihn auch nach Wales zu bekommen, um der Dschungel-Schloss-Arzt zu werden."

© dpa-infocom, dpa:200925-99-702998/5