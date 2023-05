Bundeskanzler Olaf Scholz will sich den Fragen und Anliegen der Bürgerinnen und Bürger stellen - und zwar in einer Sonderausgabe des Formats "RTL Direkt". Diese trägt den Titel "RTL Direkt Spezial - Am Tisch mit Olaf Scholz" und wird Anfang Juni - wie der Name schon vermuten lässt - beim Sender RTL ausgestrahlt. Moderiert wird die einstündige Sonderausgabe der Nachrichtensendung von Pinar Atalay.

Sie wollen wissen, wann genau Sie die Sendung ansehen können, wie der Empfang abläuft, worum es gehen wird und ob es eine Möglichkeit gibt, die Sendung im Nachgang noch einmal anzusehen? Hier gibt es alle Informationen rund um Sendetermin, Übertragung im TV und Stream, Thema und Wiederholung der Sendung.

Der Sendetermin von "RTL Direkt Spezial - Am Tisch mit Olaf Scholz"

Ausgestrahlt wird die Sondersendung am Dienstag, den 6. Juni 2023. Los geht es am späten Abend um 22.15 Uhr.

"RTL Direkt Spezial" mit Olaf Scholz: Übertragung im TV und Stream

Empfangen können Sie die Sondersendung "RTL Direkt Spezial - Am Tisch mit Olaf Scholz" ganz bequem im linearen Free-TV auf RTLvon der heimischen Couch aus. Zusätzlich gibt es wie immer die Möglichkeit, das aktuelle TV-Programm von RTL auch im Live-Stream zu verfolgen. Das läuft über den hauseigenen Streaminganbieter RTL+. Hierfür benötigt man allerdings einen Account auf der Streaming-Plattform. Dafür gibt es verschiedene Pakete, die jeweils einen kostenlosen Probezeitraum von 30 Tagen beinhalten. Danach zahlt man für das Premium-Paket 6,99 Euro, für das Max-Paket 12,99 Euro und für das Family-Paket 18,99 Euro im Monat. Die Abonnements sind monatlich kündbar (Quelle RTL+, Stand 14.05.2023).

Wiederholung von "RTL Direkt Spezial - Am Tisch mit Olaf Scholz"

Bisher gibt es noch keine Informationen zu einer Wiederholung der "RTL Direkt"-Senung mit Olaf Scholz im linearen TV. Wenn sich das ändert, werden die Infos hier an dieser Stelle ergänzt. Die Sendung wird nach der Ausstrahlung allerdings auf Abruf über RTL+ zur Verfügung stehen. In der Regel sind TV-Inhalte dort bis zu eine Woche nach der TV-Ausstrahlung kostenlos abrufbar.

Das ist das Thema von "RTL Direkt Spezial - Am Tisch mit Olaf Scholz"

In der Sendung geht es vor allem darum, dass Bundeskanzler Olaf Scholz sich den Fragen der Bevölkerung stellt. Dabei wird voraussichtlich eine Vielzahl an Themen zur Sprache kommen, denn durch den Ukrainekrieg, die Inflation und die Energiewende gab es viele gesellschaftlich relevante Themen seitdem die Ampelkoalition ihre Arbeit aufgenommen hat. Neben Moderatorin Pinar Atalay werden deshalb Bürgerinnen und Bürger vor Ort im Studio sein, die ihre ganz konkreten Fragen an den Bundeskanzler richten und dabei auch Kritik an der Regierungsarbeit üben können. Laut RTL kommen dabei Fragen wie "Mit welchen Maßnahmen will die Bundesregierung die Inflation, den damit einhergehenden Kaufkraftverlust der Deutschen und die potenziell teure Energiewende abfedern?" oder "Wie kann die Integration geflüchteter Menschen fortlaufend gelingen?" zur Sprache.