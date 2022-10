Karlsruhe vor 1 Stunde

Rotlicht missachtet und Autounfall in Karlsruhe verursacht: Polizei sucht flüchtigen Radfahrer

Nachdem ein unbekannter Radfahrer zunächst am Donnerstagabend an der Schwarzwaldstraße/ Victor-Gollancz-Straße in Karlsruhe das Rotlicht einer Ampel ignorierte und einen Verkehrsunfall verursachte, entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hierzu bittet die Polizei um Hinweise.