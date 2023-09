Stuttgart vor 5 Minuten

Rote Karte für Gesundheitspolitik: Karlsruher Kliniken demonstrieren in Stuttgart

Die Beschäftigten von Krankenhäusern in Baden-Württemberg machen am Mittwoch in Stuttgart auf die wirtschaftlich angespannte Lage der Kliniken aufmerksam. Mindestens 5000 Teilnehmer erwartet die Baden-Württembergische Krankenhausgesellschaft (BWKG) zu einer zentralen Kundgebung auf dem Schlossplatz (12.00 Uhr). Aus den Karlsruher Kliniken werden rund 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anreisen.