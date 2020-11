vor 1 Stunde Karlsruhe Rote Ampel übersehen? Fußgängerin lebensgefährlich durch Auto verletzt

Lebensgefährliche Verletzungen erlitt am späten Sonntag eine 51-jährige Fußgängerin an der Rheinhold-Frank-Straße, als sie bei der Überquerung von einem abbiegenden 40-jährigen Autofahrer erfasst wurde. Das gab die Polizei Karlsruhe in einer Pressemitteilung bekannt. Laut Zeugenaussagen war die Fußgängerampel dabei auf rot geschaltet.