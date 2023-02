von (pol/vem)

Laut einer Pressemitteilung der Polizei fuhr eine 64-jährige Autofahrerin auf der Kaiserallee in Richtung Entenfang und wollte nach links in die Herderstraße abbiegen. Hierbei hat die Frau wohl das Rotlicht der Ampel übersehen und kollidierte in der Folge mit einer Straßenbahn, welche auf der Kaiserallee geradeaus in Richtung Entenfang fuhr. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die Frau leicht.