vor 49 Minuten Karlsruhe Rote Ampel missachtet: Im Ostring kommt es zur Kollision

Zwei leichtverletzte Personen und ein Sachschaden von insgesamt etwa 27.000 Euro waren am Mittwoch gegen 10.15 Uhr die Bilanz eines Verkehrsunfalls in der Wolfartsweierer Straße an der Einmündung zum Ostring.