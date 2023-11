Karlsruhe vor 1 Stunde

Rote Ampel ignoriert: Ungeduldige Mercedesfahrerin verursacht Unfall in Knielingen

Wegen eines waghalsigen Überholmanövers verunfallte in der Nacht auf Mittwoch ein Mercedes AMG auf der Rheinbrückenstraße in Karlsruhe Knielingen. Die Fahrerin wollte einige Fahrzeuge an einer roten Ampel überholen und übersah dabei wohl den Querverkehr an einer Kreuzung. Verletzt wurde niemand.