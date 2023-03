Seit drei Jahrzehnten schon gibt es romantische Geschichten und schwere Schicksalsschläge im ZDF zu sehen. Fast immer leben die Figuren in der englischen oder schottischen Küstenregion, häufig ist es Cornwall. Nach dem ganzen Liebesdrama ist jedoch stets Verlass auf das herbeigesehnte Happy End.

Sie haben es erraten – die Rede ist von der Rosamunde-Pilcher-Filmreihe. Mit "Wenn ich dich wiederfinde" kommt im ZDF eine neue Roman-Adaption heraus.

Wann ist der Termin von Rosamunde Pilcher - "Wenn ich dich wiederfinde"?

"Wenn ich dich wiederfinde" gehört zu der bekannten Filmreihe der britischen Autorin Rosamunde Pilcher und ist bereits Folge 169. Termin der Ausstrahlung im TV ist am 2. April 2023. Wie gewohnt läuft Rosamunde Pilcher sonntags zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr und die Folgen dauern in etwa 90 Minuten.

Übertragung im TV oder Stream: Wo läuft "Wenn ich dich wiederfinde"?

Seit 1993 laufen die deutschen Verfilmungen der Romane von Rosamunde Pilcher im ZDF. Die Liebesgeschichten sind dort mittlerweile festes Inventar und zählen mit durchschnittlich sieben Millionen Zuschauern zu den beliebtesten ZDF-Sendungen. Die neue Episode ist am Sonntag, dem 2. April 2023 ab 20.15 Uhr im ZDF zu sehen.

Wiederholung von "Wenn ich dich wiederfinde"

Eine Wiederholung der Folge "Wenn ich dich wiederfinde" gibt es nicht im TV. Die Folgen von Rosamunde Pilcher sind jedoch in der ZDF-Mediathek zu finden. Sollten sie also am Tag der Ausstrahlung von "Wenn ich dich wiederfinde" keine Zeit haben, gibt es gute Nachrichten: Bereits seit dem 25. März 2023 kann man die Sendung online in der Mediathek ansehen.

Hier finden Sie alle Infos zu Rosamunde Pilcher "Wenn ich dich wiederfinde" zusammengefasst:

Titel: Rosamunde Pilcher - "Wenn ich dich wiederfinde"

Rosamunde Pilcher - "Wenn ich dich wiederfinde" Folge: 169

169 Datum: 2. April 2023

2. April 2023 Uhrzeit: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Im Free-TV: ZDF

ZDF Im Online-Stream: ZDF-Mediathek

Handlung von Rosamunde Pilcher "Wenn ich dich wiederfinde": Worum geht es?

Helen Brodys Ehemann Jonah gilt seit seinem Verschwinden auf hoher See als verschollen. Ist es nun an der Zeit ihn für Tod zu erklären? Liam soll Helen ein Jahr nach Jonahs Verschwinden die Lebensversicherung auszahlen, doch sie will ihre schlimmsten Befürchtungen einfach nicht wahrhaben. Helen zweifelt zunehmend am Tod ihres Mannes – zumal dieser in den letzten Monaten angeblich häufiger an Land gesehen wurde. Lebt Jonah wirklich? Und wenn ja, was führt er im Schilde?

Als Helen Hilfe vom Holzhändler Riley Cummings erhält, merkt sie gar nicht, dass dieser heimlich mehr für sie empfindet und zu allem bereit ist, um seine Chancen zu erhöhen. Helen ist viel zu sehr damit beschäftigt, sich um ihre Mutter Debra zu sorgen, deren Demenzerkrankung sich immer weiter verschlimmert.

Arnold Foster nimmt mit der Suche nach Jonah seinen allerletzen offiziellen Fall als Polizist auf, bevor er in Rente geht. Helen und Liam begeben sich ebenfalls auf die Suche nach Jonah und den Hintergründen seines mysteriösen Verschwindens. Doch die beiden haben nicht damit gerechnet, dass sie sich dabei ineinander verlieben.

Als Helen endlich beschließt, die Suche aufzugeben und ihre Hoffnung auf ein Wiedersehen mit ihrem Ehemann zu begraben, steht er plötzlich vor ihr. Nun steckt Helen im Zwiespalt: Für wen entscheidet sie sich, Jonah oder Liam?

Besetzung von "Wenn ich dich wiederfinde": Welche Schauspieler sind bei dabei?

Da es jedes Mal um andere Charaktere und deren Leben geht, wechseln auch die Schauspieler von Folge zu Folge. Das sind die Darsteller in "Wenn ich dich wiederfinde" von Rosamunde Pilcher: