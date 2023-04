Karlsruhe vor 57 Minuten

Rollerfahrer kollidiert in Karlsruhe mit Straßenbahn

Bei einem Unfall zwischen einem Roller und einer Straßenbahn am Mittwochmorgen in der Karlsruher Südweststadt an der Kreuzung Gartenstraße / Brauerstraße wurde ein 44-jähriger Rollerfahrer leicht verletzt.