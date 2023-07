Nach mehreren Jahren Corona-Pause fand das Rock im Wald-Festival 2022 wieder statt. Das seit 2009 bestehende Open-Air hat sich über die Jahre hinweg zum beliebten Publikumsmagneten entwickelt. Nach der unfreiwilligen Pause kann das Festival auch in diesem Jahr nicht stattfinden.

Wie die Veranstalter in einem Instagram-Post mitteilten, werden im geplanten Zeitraum voraussichtlich Bauarbeiten auf dem Festival-Gelände stattfinden. Darüber hinaus verweisen die Veranstalter auf die angespannte Situation im Festival-Umfeld: Ticketrückgänge und Kostensteigerungen seien weitere Gründe für die Absage.

Wie sah das Festival im vergangenen Jahr aus? Hier finden Sie den Timetable und das Line-up von Rock im Wald aus dem Jahr 2022.

Rock im Wald in Malsch 2022: Line-up und Timetable beim Open-Air-Festival

Das Rock im Wald fand 2022 am Freitag, dem 2. September, und am Samstag, dem 3. September, wie gewohnt in Malsch statt. Allein schon aufgrund des abgelegenen Festival-Geländes war es den Veranstaltern dabei gar nicht möglich, ein so gewaltiges Line-up wie bei den großen Festivals á la Southside oder Rock am Ring aufzustellen. Stattdessen gab es ein überschaubares, aber deshalb nicht weniger gutes Line-up auf der einen vorhandenen Bühne. Mit dabei waren unter anderem Bands aus Berlin, dem Allgäu und aus Nordrhein-Westfalen.

Das Line-up von Rock im Wald 2022 in Malsch und den Timetable des vergangenen Festivals finden Sie hier:

Freitag, 2. September:

Band Uhrzeit Chris Backburger 18.30 - 19.30 Uhr Stepfather Fred 20.00 - 21.00 Uhr Herbst 21.30 - 22.30 Uhr April Art 23.00 - 0.30 Uhr

(Einlass am Freitag ist ab 18.00 Uhr)

Samstag, 3. September:

Band Uhrzeit Casino Blackout 17.00 - 18.00 Uhr Stand Up Stacy 18.20 - 19.20 Uhr Motorjesus 19.50 - 21.00 Uhr Our Mirage 21.30 - 22.30 Uhr Engst 23.00 - 0.30 Uhr

Rock im Wald in Malsch: Wird das Festival 2024 stattfinden?

Aktuell ist noch nicht klar, ob das Rock im Wald 2024 zurückkehren wird. Im bereits genannten Instagram-Post sagten die Organisatoren, dass sie alles daran setzen werden das Rock im Wald im kommenden Jahr zurückzubringen.

Trotzdem wünschen die Veranstalter Fans des Festivals einen schönen Sommer: "Es bleibt uns nichts anderes übrig als euch einen tollen Festivalsommer zu wünschen, besucht Konzerte, Festivals und supportet die Live Musik-Kultur und Musiker, damit die Szene wieder Aufwind bekommt und Events aus diesem Bereich nicht reihenweise verschwinden."

Rock im Wald in Malsch 2024: Anfahrt zum Festival-Gelände

Im Gegensatz zu den großen Festivals, stellt die Anfahrt zum Rock im Wald in Malsch keine große Herausforderung dar. Das Festival-Gelände liegt ein klein wenig abseits der kleinen Gemeinde Malsch in Baden-Württemberg, südlich von Karlsruhe. Von Karlsruhe aus dauert es auch nur etwa eine halbe Stunde, bis man das Open-Air erreicht hat. Auch eine Anfahrt mit dem öffentlichen Nahverkehr ist selbstverständlich möglich.

Doch da das Festival etwas abseits der großen Städte und Straßen stattfindet, ist eine Anfahrt mit dem Auto zu empfehlen. Die Züge und Busse fahren nicht allzu regelmäßg in der ländlichen Region. Im vergangenen Jahr haben die Organisatoren am Samstag deshalb einen Shuttlebus organisiert. Ob es 2024 wieder ein Shuttle geben wird, ist derzeit noch nicht bekannt.