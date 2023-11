Der Ausblick vom Schlossturm oder von der Dachterrasse des "Café am Markt" ist dem gemeinen Karlsruher bekannt - wer eine neue Perspektive möchte, kann dies ab 28. November aus dem Riesenrad auf dem Marktplatz erleben. Es ist Teil des Christkindlesmarkts Karlsruhe - wird aber noch bis nach Silvester stehen bleiben.

Wie hoch ist das Riesenrad auf dem Marktplatz?

Das Riesenrad auf dem Marktplatz ist 45 Meter hoch. "Es ist nicht das höchste in Deutschland", so Schausteller Ludwig Landwermann, aber eines der modernsten. Das Riesenrad mit dem Namen "Movie Star 2" wurde im Jahr 2020 gebaut, ist barrierefrei und bietet komplett verschlossene Panoramagondeln.

Bild: Thomas Riedel

Für den Weihnachtsmarkt in Karlsruhe prangt auf dem Riesenrad anstelle seines Namens der Schriftzug "Karlsruher Christkindlesmarkt".

Wann hat das Riesenrad auf dem Marktplatz geöffnet?

Das Riesenrad ist zeitgleich wie der Weihnachtsmarkt geöffnet:

Vom 28. November bis einschließlich 23. Dezember 2023:

Montag bis Freitag, von 11 bis 21 Uhr

Freitag und Samstag von 11 bis 22 Uhr

Geschlossen hat es an folgenden Tagen:

24. Dezember

25.Dezember

26. Dezember

Vom 27. Dezember bis einschließlich 7. Januar

Montag bis Freitag, von 11 bis 21 Uhr

Freitag und Samstag von 11 bis 22 Uhr

Ausnahme Silvester 31. Dezember: 11 bis 1 Uhr (1. Januar 2024)

Bei schlechtem Wetter - Sturm und Regen - kann das Riesenrad außer Betrieb sein.

Wem gehört das Riesenrad am Marktplatz?

Betrieben wird es von der Schaustellerfamilie Landwermann-Henschel. Ihr gehören drei Riesenräder, die deutschlandweit unterwegs sind. Neben Karlsruhe gastiert aktuell je ein Riesenrad in Magdeburg und Leipzig.

Bild: Thomas Riedel

Wie groß sind die Gondeln?

Das Riesenrad hat 36 Gondeln: in jede passen sechs Personen. Ist ein Rollstuhlfahrer an Bord, ist noch Platz für zwei bis drei weitere Personen.

Was kostet eine Fahrt im Riesenrad auf dem Marktplatz?

Die Preise sind gleich geblieben und im Vergleich zum Vorjahr nicht gestiegen:

Erwachsene: 6 Euro

Kinder: 4 Euro

Viererkarte für 4 Personen: 22 Euro (2 Euro Ersparnis)

Die Preise gelten auch für den Silvesterabend.

Fährt das Riesenrad am Marktplatz bei jedem Wetter?

Ein großes Sonnensegel am Eingangsbereich schützt Besucher vor Wind und Regen. Die Panorama-Gondeln sind geschlossen.

Bild: Thomas Riedel

Die Windverhältnisse sind in der Innenstadt günstig - durch die Häuser ist der Standort geschützter als auf dem Messplatz. "Erst bei Windstärke 7 müssten wir den Betrieb einstellen", so Landwermann. Dann käme die Konstruktion an ihre Grenzen. Auch unter Windstärke 7 behält es sich der Schausteller behält vor, bei Sturm und Regen den Fahrbetrieb zu stoppen.

Wie lange dauert eine Fahrt im Riesenrad?

Eine Fahrt dauert sechs bis sieben Minuten.

Das Riesenrad hat eine neue Antriebstechnik - interessant für ängstlichere Besucher: "Das Anfahren und Stoppen merkt man nicht mehr so sehr", sagt Betreiber Landwermann, "es fühlt sich an, als ob man fliegen würde."

Bild: privat

Was muss ich bei einer Fahrt im Riesenrad beachten?

Das Mindestalter für das Fahrgeschäft beträgt acht Jahre. In erwachsener Begleitung dürfen auch die kleineren Gäste in die Gondeln steigen.

Essen und Trinken verboten!

Essen und Trinken ist in den Gondeln untersagt. Gemütlich einen Glühwein schlürfen, während man über die Dächer von Karlsruhe blickt ist also nicht drin. Verständlich, denn die Verschmutzungen in den Gondeln wären zu groß. "Eine Reinigung aller Gondeln dauert fünf bis sechs Stunden", so Landwermann gegenüber ka-news.de.

Gondeln sind barrierefrei!

Das Riesenrad ist barrierefrei. Allerdings können Personen mit Elektro-Rollstühlen nicht mitfahren. "Diese sind zu schwer", so Landwermann. Man bittet die Besucher daher, mit einem Nicht-Elektro-Rollstuhl zu kommen, sofern man mit dem Rollstuhl in die Panorama-Gondel einsteigen möchte.

Die Geschichte dahinter - wieso Karlsruhe eine Herausforderung war...

Die Planung für ein Riesenrad auf dem Marktplatz reicht bei der Schausteller-Familie Landwermann-Henschel, die das Fahrgeschäft betreibt, lange zurück: Erste Gespräche mit den Zuständigen der Stadt gab es Ostern 2022. Zum Christkindlesmarkt 2022 konnte es erstmals realisiert werden, nun gastiert es ein zweites Mal im Herzen von Karlsruhe.

Herausfordernd war bei den Überlegungen vor allem der Standort: Das rund 150 Tonnen schwere Riesenrad steht auf der U-Bahn-Station Marktplatz - inmitten von Häusern. Viel musste berechnet werden, doch dann hat alles gepasst. "Wir können das Rad bis Windstärke 7 betreiben", so Landwermann, "aber dann ist auch in der Stadt keiner mehr unterwegs." Er schmunzelt. "Für uns aus dem Norden ist das ja nur eine Prise."

Bild: Thomas Riedel

Zu Karlsruhe hat man eine lange Verbindung: Seit 15 Jahren sind die Schausteller auf der Karlsruher Frühjahrsmess' unterwegs. "Der Standort auf dem Marktplatz ist einfach super", so der Riesenrad-Chef, "wunderschön kann man auf die Stadt und das Schloss schauen." Ein recht einmaliger Standort, hört man aus dem Gespräch heraus. Wohl nur vergleichbar mit Titisee-Neustadt - dort steht für mehrere Monate ebenfalls ein Landwermann-Riesenrad.

Auf die Frage, ob das auch für Karlsruhe denkbar wäre, muss Landwermann wieder schmunzeln. Das muss an anderer Stelle entschieden werden - zumindest aus Sicht der Schausteller nicht über die Wintermonate. Nach dem Abbau am 8. Januar geht es für alle Räder zur technischen Überprüfung und Wartung - und dann steht auch schon wieder Ostern vor der Tür und die Messen starten.