"Nach derzeitigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei überquerte die 84-Jährige gegen 8.30 Uhr im Bereich der Haltstelle Messe/Leichtsandstraße die Bahngleise in Richtung Forchheim. Hierbei übersah sie offenbar eine in Richtung Karlsruhe fahrende Straßenbahn, weswegen sie mit dieser seitlich kollidierte. Bei dem Sturz zog sich die Seniorin diverse Verletzungen zu", so die Polizei.