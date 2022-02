vor 54 Minuten Rheinstetten Rheinstetten: Einbrecher klauen Schnelltests im Wert von 250.000 Euro

Bislang unbekannte Täter brachen wohl in der Nacht auf Mittwoch zwischen 16.30 Uhr und 8 Uhr in eine Lagerhalle in der Forchheimer Akazienstraße ein und entwendeten über 60 Paletten mit Corona-Schnelltests.