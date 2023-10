Aktuell wird in Neustadt an der Weinstraße das Deutsche Weinlesefest gefeiert, das Weinspezialitäten, Pfälzer Delikatessen und die Lebensfreude der Stadt vereinen soll. Es ist insbesondere für seinen Winzerfestumzug, den größten in Deutschland, bekannt. Die Ursprünge des Deutschen Weinlesefestes lassen sich bis ins Jahr 1909 zurückverfolgen, als in der "Perle der Pfalz" erstmals ein Winzerfestumzug den Auftakt der Weinfestsaison markierte. Auch 2023 findet das Weinlesefest statt und hier finden Sie Infos rund um Start, Öffnungszeiten, Programm und Lageplan.

Deutsches Weinlesefest 2023: Wann ist der Start des Events?

Die verschiedenen Events des Weinlesefests finden vom 22. September bis zum 9. Oktober 2023 statt. Neben einem Jahrmarkt und Livemusik gab es auch einen verkaufsoffenen Sonntag. Am 4. Oktober findet mit ermäßigten Preisen der Familientag auf dem Jahrmarkt statt.

Weinkönigin 2023 beim Weinlesefest

Am Samstag, dem 23. September, hatten zwölf Kandidatinnen aus verschiedenen deutschen Weinanbaugebieten im Saalbau in Neustadt ihr Wissen getestet, und fünf von ihnen den Einzug ins Finale geschafft. Unter den Finalistinnen waren zwei Rheinland-Pfälzerinnen: Sarah Röhl von der Mosel und Lea Baßler aus der Pfalz. Die anderen Qualifikantinnen waren Jessica Himmelsbach aus Baden, Eva Brockmann aus Franken und Katja Föhr aus dem Rheingau. Bei der Wahl am 29. September wurde dann Eva Brockmann zur 75. Deutsche Weinkönigin gewählt. Lea Baßler und Jessica Himmelsbach sind Weinprinzessinnen.

Das waren und sind die Termine in Zusammenhang mit der Wahl:

29. September ab 18.30 Uhr - Wahl der 75. Deutschen Weinkönigin – Finale

Beginn: 19.25 Uhr

Eintrittspreis pro Person: 49 €

6. Oktober ab 18 Uhr - Wahl der 85. Pfälzischen Weinkönigin mit Aftershowparty

Beginn: 19.00 Uhr

Eintrittspreis pro Person: 49 €

Deutsches Weinlesefest 2023 in Neustadt: Öffnungszeiten

Wie sehen die Termine und die Öffnungszeiten beim Weinlesefest 2023 in Neustadt an der Weinstraße aus? Hier finden Sie den Überblick:

Winzerdorf Haiselscher & Bunter Jahrmarkt

Freitag bis Samstag (sowie am 2. Oktober.) ab 11 Uhr bis Mitternacht

Sonntag bis Donnerstag (sowie am 3. Oktober) ab 11 Uhr bis 22 Uhr

w.i.n.e.FESTival

Montag bis Donnerstag: 17.00 - 22.00 Uhr

Freitag: 17.00 - 24.00 Uhr

Samstag: 11.00 - 24.00 Uhr

Sonntag: 11.00 - 22.00 Uhr

Montag, 2. Oktober: 17.00 - 24.00 Uhr

Dienstag, 3. Oktober: 11.00 - 22.00 Uhr

Mediterraner Garten: täglich ab 11.00 Uhr

Tourist-Information Neustadt (Hetzelplatz 1) während des Weinlesefestes

Montag bis Freitag: 09.30 - 17.00 Uhr

Samstag: 09.30 - 14.00 Uhr

Sonntag, 1. Oktober: 11.00 - 17.00 Uhr

Di.enstag, 3. Oktober: 11.00 - 17.00 Uhr

Sonntag, 8. Oktober: 09.30 - 13.00 Uhr

Deutsches Weinlesefest 2023: Was steht auf dem Programm?

Die Eröffnung des Rummels neben dem Bahnhof fand am Freitag, dem 29. September, statt. Für Besucher gibt es Fahrgeschäfte, wie ein Riesenrad, ein Ketten- und Kinderkarussell, ein Autoscooter sowie zahlreiche Buden. Der große Winzerfestumzug findet am 8. Oktober ab 13.30 Uhr statt. Dieser Umzug wird von der frisch gekrönten Pfälzischen und Deutschen Weinkönigin in ihrem Wagen angeführt. Insgesamt sind 100 Teilnehmergruppen angemeldet, darunter 42 Festwagen.

Außerdem können Sie das w.i.n.e.FESTival am Hetzelplatz besuchen. Der Spiegelpalast "Bon Vivant" bietet Sitzgelegenheiten in Séparées oder im mediterranen Garten. Besucherinnen und Besucher können eine Auswahl von über 100 Weinen aus Neustadt an der Weinstraße, der Pfalz, anderen deutschen Anbaugebieten und aus aller Welt bestellen.

w.i.n.e.FESTival

Freitag, 29. September, ab 19.00 bis 22.00 Uhr: Sunset Session Trio

Samstag, 30. Oktober, ab 19.00 bis 22.00 Uhr: Cris Cosmo

Sonntag, 1. Oktober, ab 11.00 bis 18.00 Uh: Jungwinzer-Matinée, ab 17.30 bis 21.00 Uhr: DJ Johnny Lamar

Montag, 2 Oktober, ab 19.00 bis 23.00 Uhr: The DJ Bus mit DJ Didi

Dienstag, 3. Oktober, ab 11.00 bis 18.00 Uhr: Sparkling Wine-Day, ab 19.00 bis 22.00 Uhr: GISELLA

Mittwoch, 4. Oktober, ab 18.00 bis 22.00 Uhr: 40 Jahre Wein und Kunst - Ein Abend mit Nittardi

Donnerstag, 5. Oktober, ab 19.00 bis 22.00 Uhr: Pariser Jazz trifft Meininger mit Olivier Franc Quintet

Freitag, 6. Oktober, ab 19.00 bis 22.00 Uhr: Esprit de Paris

Samstag. 7. Oktober, ab 19.00 bis 22.00 Uhr: Jazz Duo Silent Breeze

Sonntag, 8. Oktober, ab 19.00 bis 22.00 Uhr: Antonio Siena Duo

Wenn Sie die Stadt erkunden und kennenlernen möchten, haben Sie die Chance an einer der vielen Führungen teilzunehmen. Hier finden Sie einen Überblick zu den Führungen. Die Tickets sind online buchbar.

Geführter Rundgang durch die historische Altstadt

Mittwochs ab 14.00 Uhr

Samstags ab 10.30 Uhr

Sonntag, 1. Oktober, ab 10.30 Uhr

Die Führung dauert 1,5 Stunden und kostet 10 € pro Person. Zwischen dem Zeitraum vom 23. September bis zum 7. Oktober gibt es auch einen Schluck Wein und Zwiebelkuchen.

Haardt Core Pfalz – Schäferstündchen – Picknick mit Weinprobe im Wingert

Am Samstag, dem 7. Oktober ab 15.00 Uhr

Die Führung dauert 2 Stunden und kostet 34€ pro Person.

Haardt Core Pfalz – Spaziergang rund um den Deidesheimer Tempel mit Weinprobe + Häppchen

Samstag, dem 30. September ab 14.00 Uhr

Die Führung dauert 2 Stunden und kostet 28€ pro Person.

Für musikalische Unterhaltung sorgt auch die RPR1. Bühne. Hier finden Sie einen Überblick des anstehenden Programms.

Freitag, 29. September, ab 19.30-23.00 Uhr: Acoustic Vibration

Samstag, 30. September, ab 15.00-18.00 Uhr: Zünftige Unterhaltungsmusik

Samstag, 30. September, ab 19.30-23.00 Uhr Fused

Sonntag, 01. Oktober, ab 12.00-14.00 Uhr: Jazzfrühschoppen mit der Hot Jazz Revival

Sonntag, 01. Oktober, ab 19.00-22.00 Uhr: REVOC

Montag, 02. Oktober, ab 19.30-23.00 Uhr: Habachtaler

Dienstag, 03. Oktober, ab 15.00-18.00 Uhr: Original Otterstädter Musikanten

Donnerstag, 05. Oktober, ab 17.00-22.00 Uhr: AfterWork Party mit DJ Thomas

Freitag, 06. Oktober, ab 19.30-23.00 Uhr: Partyband MAGIC

Samstag, 07. Oktober, ab 11.00-13.30 Uhr: Musikverein Oberuhldingen

Samstag, 07. Oktober, ab 11.00-13.30 Uhr: Gelbachtaler (Weindorf)

Samstag, 07. Oktober, ab 13.00-18.00 Uhr Musikverein Pfrungen (Platzkonzerte Innenstadt)

Samstag, 07. Oktober, ab 13.00-18.00 Uhr: Seehasen-Fanfarenzug Friedrichshafen (Platzkonzerte Innenstadt)

Samstag, 07. Oktober, 14.00-16.30 Uhr: Blaskapelle BöMäBa

Samstag, 07. Oktober, ab 19.30-23.00 Uhr: The Bombshells

Sonntag, 08. Oktober, ab 11.00-12.30 Uhr: Musikverein Hiltensweiler

Sonntag, 08. Oktober, ab 16.00-21.00 Uhr: AfterUmzugParty mit DJ Thomas

Montag, 09. Oktober, ab 16.30-17.30 Uhr: Preisübergabe Stadtradeln

Montag, 09. Oktober, ab 19.00-22.00 Uhr: ClosingParty mit: RPR1.DJ und der RPR1.Liveband BUZZ

Lageplan und Anfahrt: So kommen Sie zum Deutschem Weinlesefest 2023

Reisende, die den Bus nutzen, sollten beachten, dass der Hauptbahnhof als Ein- und Ausstiegspunkt bis zum 12. Oktober nicht verfügbar ist. Von Freitag, dem 22. September 2023, bis einschließlich Donnerstag, dem 12. Oktober 2023, werden aufgrund des Deutschen Weinlesefestes die Bushaltestellen am Hauptbahnhof in Neustadt an der Weinstraße verlegt. Die Linie 515 (Richtung Afrikaviertel) startet nun von der Haltestelle "Karl-Helfferich-Straße". Die Linien 508 (Richtung Heidenbrunnental), Linie 512 (Deidesheim/Forst), Linie 515 (Richtung Heidenbrunnental) und Linie 517 (Iggelbach/Esthal) verlegen ihre Abfahrt zur Exterstraße. Alle anderen Linien beginnen ihre Route an der Landauer Straße, vor der Esso-Tankstelle. Beachten Sie bitte die Hinweistafeln am Bahnhof für weitere Informationen.

Für die Anreise mit dem Bus oder der Bahn in das VRN-Gebiet wird die VRN-Tages-Karte empfohlen. Diese ist geeignet für bis zu fünf Personen, die gemeinsam reisen, oder für eine Person in Begleitung beliebig vieler eigener Kinder oder Enkel im Alter von bis einschließlich 14 Jahren (sogenannte Familienkinder), sowie maximal einer weiteren zahlungspflichtigen Person. Außerdem haben Sie das Rheinland-Pfalz-Ticket/Saarland-Ticket, das in allen Nahverkehrszügen, Verkehrsverbünden und auf nahezu allen Linienbussen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland gültig ist, als Alternative zur Verfügung.

Als Parkplätze stehen Ihnen die Festwiese in der Wiesenstraße, die Friedrichsstraße, der alte Turnplatz in der Exterstraße, der Kohplatz, die Bachgängel West, der Strohmarkt Nord/Süd, sowie das Mitfahrerparkplatz am Hauptfriedhof an der Landauer Straße zur Verfügung. Die Parkhäuser Klemmhof und Hetzelgalerie sind ebenfalls als Parkmöglichkeit vorhanden. Bitte beachten Sie die Einfahrt- und Ausfahrtzeiten dieser.