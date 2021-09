vor 23 Minuten Karlsruhe/Stutensee Rettungskräfte im Großeinsatz: Person am Baggersee in Stutensee-Staffort vermisst

Am Baggersee in Stutensee-Staffort ist ein Großaufgebot von Polizei, Feuerwehr und Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) zu beobachten. Suchtrupps zu Land, zu Wasser und in der Luft sind seit einigen Stunden auf der Suche nach einer vermissten Person.