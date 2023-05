Wer viel gearbeitet hat, fiebert der Rente meist schon deutlich vor der gesetzlichen Regelung entgegen. Denn Rentnerinnen und Rentner haben wieder viel Zeit für die schönen Dinge des Lebens und können mit einem Rentenausweis bares Geld sparen. Allerdings wird das Renteneintrittsalter immer wieder angehoben. Doch wann ist es jetzt möglich in Rente zu gehen? Wir haben alle Informationen für Sie zusammengefasst.

Renteneintrittsalter: Wann kann ich in Rente gehen?

2012 passte die Rentenreform das Regelrentenalter an. Seitdem wird es für Männer und Frauen von 65 Jahren schrittweise auf 67 Jahre angehoben. 2029 ist die komplette Anhebung vollzogen. Entscheidend dabei, wann jemand in Rente gehen darf, ist das Geburtsjahr. Wer 1964 geboren wurde, kann nach der gesetzlichen Regelung erst mit 67 Jahren ohne Abschläge in Rente gehen.

Wie die Deutsche Rentenversicherung berichtet, wird die Regelaltersgrenze seit dem Geburtsjahr 1947 bis zum Jahr 2023 pro Jahr um einen Monat angehoben. Wer also beispielsweise 1950 geboren wurden, könnte mit 65 Jahren und 4 Monaten in Rente gehen.

Ab 2024 wird das Renteneintrittsalter für alle, die ab 1959 geboren wurden, um zwei Monate pro Jahr angehoben. So dürfen alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die vor dem Jahr 1963 geboren wurden vor 67 in Rente gehen. Alle, die ab 1964 geboren wurden, müssen bis 67 Jahren arbeiten. Wer nicht so lange warten möchte, sollte einige Dinge beachten.

Renteneintrittsalter Tabelle: Wann kann ich frühestens in Rente gehen?

Folgende Tabelle zeigt, welche Jahrgänge in welchem Alter in Rente gehen dürfen, ohne mit Abschlägen rechnen zu müssen.

Geburtsjahr Renteneintrittsalter vor 1947 65 Jahre 1947 65 Jahre, 1 Monat 1948 65 Jahre, 2 Monate 1949 65 Jahre, 3 Monate 1950 65 Jahre, 4 Monate 1951 65 Jahre, 5 Monate 1952 65 Jahre, 6 Monate 1953 65 Jahre, 7 Monate 1954 65 Jahre, 8 Monate 1955 65 Jahre, 9 Monate 1956 65 Jahre, 10 Monate 1957 65 Jahre, 11 Monate 1958 66 Jahre 1959 66 Jahre, 2 Monate 1960 66 Jahre, 4 Monate 1961 66 Jahre, 6 Monate 1962 66 Jahre, 8 Monate 1963 66 Jahre, 10 Monate ab 1964 67 Jahre

Wer allerdings nie gearbeitet hat, kann auch nicht klassisch in Rente gehen. Das wirkt sich auch auf das Geld im Alter aus. Davon sind auch Hausfrauen betroffen. Diese bekommen allerdings zusätzlich noch Mütterrente, denn die Kindererziehungszeiten zählen zur Rente.

Renteneintrittsalter: Wer darf früher in Rente gehen?

Das Renteneintrittsalter wird nicht für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf 67 Jahre angehoben. Es gibt Altersrenten, die davon ausgenommen sind.

Altersrente für langjährige Versicherte: Versicherte, die mindestens 35 Jahre in die Rentenkasse eingezahlt haben, können vor 67 in Rente gehen, wenn sie zwischen 1949 bis 1963 geboren wurden. Es werden nicht nur Arbeitsjahre, sondern beispielsweise auch die Jahre der Kinderbetreuung oder der Pflege angerechnet. Alle die 1964 oder später geboren sind, müssen bis 1967 arbeiten, auch wenn sie 35 Jahre in die Rentenversicherung einbezahlt haben. Die Altersrente ist auch schon ab 63 Jahren möglich, allerdings werden dann für jeden Monat, den man früher in Rente geht, 0,3 Prozent der Rente abgezogen.

Darauf haben alle Arbeitnehmer Anspruch, die mindestens 45 Jahre lang in die Rentenversicherung eingezahlt haben. Alle Versicherten, die vor 1953 geboren wurden, konnten mit 63 Jahren in Rente gehen. Diejenigen, die zwischen 1953 und 1963 geboren wurden, müssen ein paar Monate länger arbeiten. Die Jahrgänge ab 1964 können ab 65 Jahren die Rente in Anspruch nehmen. Die Altersrente für besonders langjährige Versicherte kann nicht vorzeitig beantragt werden, auch nicht mit Abschlägen. Altersrente für schwerbehinderte Menschen: Für schwerbehinderte Menschenändert sich die abschlagsfreie Altersrente stufenweise. Sie wird vom 63. auf das 65. Lebensjahr angehoben. Auch wer bestimmte Krankheiten hat, kann früher in Rente gehen.

Für schwerbehinderte Menschenändert sich die abschlagsfreie Altersrente stufenweise. Sie wird vom 63. auf das 65. Lebensjahr angehoben. Auch wer bestimmte Krankheiten hat, kann früher in Rente gehen. Altersrente für langjährig unter Tage beschäftigte Bergleute: Wer nach dem 31. Dezember 1951 geboren ist und unter Tage gearbeitet hat, ist von der stufenweisen Anhebung der Altersgrenze auf das 62. Lebensjahr betroffen.

Um die Rente ranken sich viele Irrtümer und Mythen. Eine davon ist, dass die Rente automatisch ausgezahlt wird. Das ist nicht der Fall, denn die Rente muss beantragt werden. Dazu wird die Rentenversicherungsnummer benötigt.

