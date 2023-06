Reicht das Geld im Alter? Mit einer Rechnung lässt sich das herausfinden. Die Deutsche Rentenversicherung (DRV) bietet Versicherten bereits ein kostenloses Beratungsgespräch für die Altersvorsorge an. Zusätzlich können sich Bürgerinnen und Bürger jetzt auf ein neues Angebot der DRV freuen, denn ein neues Online-Portal für die Altersvorsorge ist an den Start gegangen. Was es damit genau auf sich hat und wie man sich dafür anmelden kann, erfahren Sie in diesem Artikel.

Wie kann ich Informationen meiner Altersvorsorge einsehen?

Nun können sich Versicherte laut Deutscher Rentenversicherung einen umfangreicheren und komfortableren Zugriff auf ihre persönlichen Informationen zur Altersvorsorge sowie zu Services der DRV bekommen. Möglich ist das durch einen "persönlichen Bereich" auf der Seite der Deutschen Rentenversicherung. Ähnlich wie beim Online-Banking können Bürgerinnen und Bürgern mit einem Login ihre persönlichen Daten abrufen und ändern. Außerdem können Anträge und Rückfragen gestellt werden.

Zusätzlich sollen Versicherte auf der neuen "Digitalen Rentenübersicht" einen Überblick über ihre gesetzliche, betriebliche und private Altersvorsorge bekommen, um ihre zu erwartende finanzielle Situation im Alter einschätzen zu können. Diese Informationen kann allerdings die DRV nicht alleine zur Verfügung stellen, sondern ist darauf angewiesen, dass sich die privaten Altersvorsorge-Anbieter mit ihren Daten beteiligen.

Wie kann ich mich bei der Digitalen Rentenübersicht anmelden?

Beide Plattformen sollen durch einen Login mit Hilfe der Online-Funktion des Personalausweises und mit der dazugehörigen "AusweisApp2", die auf dem Smartphone installiert werden muss, zugänglich sein.

Zudem brauchen die Versicherten für die Zuordnung der persönlichen Atersvorsorge-Ansprüche ihre steuerliche Identifikationsnummer. Laut der Zentralen Stelle für die Digitale Rentenübersicht wird derzeit noch überprüft, ob es noch weitere Möglichkeiten einer sicheren Authentifizierung geben kann.

Nach wie vor soll aber auch die jährliche schriftliche Renteninformation ausgestellt werden, wie Imke Petersen mitteilte, die bei der DRV für das Projekt "Digitale Rentenübersicht" zuständig ist. Die digitale Übersicht bilde nur ein weiteres Angebot für Versicherte.

Die Nutzung des Portals ist freiwillig und kostenfrei.

Wann kommt die Digitale Rentenübersicht?

Die Digitale Rentenübersicht war am 16. Dezember 2022 in die Pilotphase gestartet. Zuletzt wurden noch alle Funktionen getestet und anschließend evaluiert. Ab 30. Juni 2023 steht die Plattform dann allen Versicherten zur Verfügung.

Welche Angaben befinden sich in der Digitalen Rentenübersicht?

Nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung umfasst die Digitale Rentenübersicht Anwartschaften aus der gesetzlichen, betrieblichen und privaten Altersvorsorge:

Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung

Betriebliche Altersversorgung in der Privatwirtschaft, wie Pensionskassen, Pensionsfonds, Direktversicherung, Direktzusage und Unterstützungskasse

Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes

geförderte private Altersvorsorge (Riesterrente, Rüruprente)

private kapitalbildende Lebensversicherung (Auszahlungsbeginn ab dem vollendenten 60. Lebensjahr)

Altersvorsorge-Verträge, wie Fondssparpläne (Auszahlungsbeginn ab dem vollendeten 60. Lebensjahr)

Die Deutsche Rentenversicherung weißt darauf hin, dass es sein kann, dass nicht von Anfang an alle Ansprüche zu sehen sind, da die Vollständigkeit der Übersicht davon abhängt, wann alle Anbieter von Altersvorsorge-Produkten sich an der neuen Plattform beteiligen.

