Beim Hobby Horsing gibt es keine Pferde, zumindest keine echten. Mit einem Steckenpferd in der Hand begeben sich die Reiterinnen und Reiter auf einen Hindernis-Parcours, den sie selbst überwinden müssen. Nur Galoppieren oder Ausreiten geht aber auch. Als Hobby Horser bewegt man sich wie ein Pferd, ist aber zeitgleich auch Reiterin oder Reiter. Diese Kombination aus Spiel und Sport scheint viele Kinder und Jugendliche zu faszinieren.

Der Trendsport stammt aus Finnland, ist aber seit einiger Zeit auch in Deutschland angekommen. Was genau hat es mit Hobby Horsing auf sich?

Was ist Hobby Horsing?

Hobbyhorse heißt vom Englischen ins Deutsche übersetzt "Steckenpferd", und das steht beim Hobby Horsing auch im Mittelpunkt. Was bereits seit Jahrhunderten als Spielzeug verwendet wurde, ist für die jungen Reiterinnen und Reiter ein wichtiges Sportutensil. Es wird zwischen den Beinen getragen, als würde man auf einem echten Pferd sitzen. Deshalb wird beim Hobby Horsing auch darauf geachtet, wie die Zügel gehalten werden. Jedes Steckenpferd hat charakteristische Merkmale eines echten Pferdes, inklusive Mähne und Halfter. Nicht selten werden den Pferden auch Charakterzüge oder Rassen zugeteilt, Namen haben sie selbstverständlich auch.

Hobby Horsing ist an den echten Reitsport angelehnt, weshalb viele Elemente bekannt sind – zum Beispiel die drei Gangarten Schritt, Trab und Galopp. Ausgeführt werden sie von den Reiterinnen selbst. Beim Hobby Horsing wird aber nicht einfach drauflos gerannt: Jeder Schritt soll präzise ausgeführt werden. Dabei müssen Hobby-Horsing-Enthusiasten auch auf die Fußstellung achten. "Fußspitzen zuerst" lautet die Devise. Das soll eleganter aussehen, heißt es in einem Beitrag des WDR. Ob Links- oder Rechtsgalopp – Techniken, die man auch vom Reiten kennt, werden beim Hobby Horsing integriert.

Gilt Hobby Horsing in Deutschland als Sport?

Laut der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) bringt Hobby Horsing Kinder in Bewegung. Das Ziel ist es "Angebote zu haben, wo die Kinder über Hobby Horsing zum Pferd kommen", sagt Thomas Ungruhe von der FN in einem Video vom HKM Sport Equipment. Hobby Horserinnen und Hobby Horser seien ein Teil der Reitergemeinschaft. Laut Thomas Ungruhe handeln und denken die Kinder wie Reiterinnen. Viele von ihnen sind sogar Reiterinnen und kommen regelmäßig mit echten Pferden in Berührung.

Laut der Deutschen Hobby Horse Trainer-Vereinigung (DtHHTV) gibt es noch kein offizielles Regelwerk in Deutschland, eine erste Fassung soll aber noch dieses Jahr erscheinen. Erst dann kann eine offizielle Eintragung als Sportart erfolgen. Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, Bundesmeisterschaften im Hobby Horsing zu ermöglichen. Hobby-Horsing-Turniere gibt es aber bereits regelmäßig.

Das Eintrittsalter ist unterschiedlich und hängt wohl von den Ambitionen ab. Laut der FN können Kinder ab drei Jahren dem Trendsport beitreten. Intensives Training empfiehlt die DtHHTV ab sechs Jahren.

Hobby Horsing wird oft belächelt: Wie gehen Anhänger damit um?

Oft werde das Hobby belächelt, erzählt eine Hobby Horserin in einem Beitrag des WDR. Viele würden behaupten, dass Hobby Horsing kein Sport sei und empfinden das Thema als witzig. Komische Blicke würde es beim Ausreiten auch geben. Sogar ausgelacht wurden die Mädchen bereits. Ihnen sei das aber egal, sie stehen zu ihrem Hobby, erzählen sie dem WDR.

In den sozialen Medien wird Hobby Horsing auch immer beliebter. So konnte die Sportart überhaupt Anklang in Deutschland finden. In vielen deutschen Großstädten werden mittlerweile Kurse rund um das Hobby Horsing angeboten. Die Mitgliederzahl wächst stetig.

Zubehör: Kein Hobby-Horsing ohne Steckenpferd und Co.

Viele Hobby-Horse-Reiterinnen besitzen mehrere Steckenpferde. Jedes hat seinen eigenen Charakter und einen eigenen Namen. Der Pferdeersatz ist nicht ganz günstig: Je nach Qualität liegen die Kosten für Steckenpferde schnell im dreistelligen Bereich. Auch extra angefertigte Ställe und Halfter gibt es für die kleinen Miniaturpferde. Einige Hobby-Horse-Enthusiastinnen basteln oder nähen sich ihre Steckenpferde deshalb auch selbst.