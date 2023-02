Die Freunde haben keine Zeit, der Partner keine Lust auf das Reiseziel – oftmals sind Urlaube ein Kompromis. Doch warum nicht einfach Koffer packen und alleine los?

Viele Menschen haben Vorbehalte, wenn es um's alleine verreisen geht. Doch dabei ist das manchmal gar nicht so schlecht. Auf was Sie bei der Planung Ihres Solo-Trips achten sollten, lesen Sie hier im Artikel.

1. Tipp: Lieber klein anfangen

Wer zum ersten Mal alleine verreist, muss nicht direkt die große Weltreise antreten. Denn mit sich selbst allein zu sein, kann gerade am Anfang sehr schwer sein. Um das zu lernen kann es sich schon lohnen, einen Städtetrip alleine zu machen. Ob ein ganzes Wochenende oder auch nur ein Tagesausflug – wenn die Zeit begrenzt ist, ist auch die Angst vor dem Alleinreisen geringer.

2. Tipp: Nur wenig einpacken

Beim Solo-Urlaub braucht man weniger Gepäck, als man denkt. Denn oftmals reicht schon das Handgepäck aus, um die nötigsten Dinge einzupacken.

Wer nur mit Handgepäck fliegt, spart zudem Geld. Denn bei fast allen Fluggesellschaften zahlt man Gebühren, um das Gepäck aufzugeben.

3. Tipp: Dokumente einscannen und per Mail schicken

Kurz mal nicht aufgepasst und schon ist das Portemonnaie verschwunden. Es muss ja nicht direkt gestohlen worden sein, manchmal reicht es auch schon, wenn man es irgendwo liegen lässt.

Wenn das Portemonnaie fehlt, dann fehlt auch oftmals der Ausweis oder andere wichtige Papiere. Machen Sie deshalb vor Ihrem Trip Fotos von den wichtigsten Unterlagen oder scannen Sie diese ein. Dann schicken Sie sich die Bilder selbst per Mail. So können Sie im Notfall immer darauf zugreifen, auch wenn Sie das Original nicht mehr zur Hand haben. Das gilt auch für den Reisepass, die Flug- oder Bahntickets und die Versichertenkarte.

4. Tipp: Unterkünfte im Voraus buchen

Gerade, wenn man das erste Mal allein verreist, ist die Unterkunft wichtig. Denn nach einem langen, aufregenden Tag sollte der Rückzugsort einladend sein.

Besonders wichtig ist, dass Sie sich in der Unterkunft sicher fühlen. Oftmals helfen schon die Bilder und die Rezensionen auf den Buchungsportalen, um sich ein ungefähres Bild von vor Ort zu machen.

Wenn Sie nicht gerne allein sind, können Sie sich in ein Hostel einmieten. Dort haben Sie meist die Wahl zwischen Einzel- oder Mehrbettzimmer. In den öffentlich zugänglichen Räumen des Hostels treffen Sie meist auch andere Alleinreisende. So wird das Abenteuer nicht ganz so einsam. Und vielleicht bekommen Sie noch den ein oder anderen Tipp, was Sie vor Ort unternehmen können.

5. Tipp: Auf's Bauchgefühl hören

Bei aller Abenteuerlust ist es gut auf das eigene Bauchgefühl zu vertrauen. Das gilt für alle Situationen im Urlaub. Wenn Ihnen eine Situation komisch vorkommt oder Sie lieber in eine andere Unterkunft gehen möchten, dann sollten Sie das tun. Denn nur wer sich wohlfühlt, kommt im Urlaub voll auf seine Kosten.