Wer günstig Urlaub machen will, der scheitert manchmal schon an den Flugpreisen. Dennoch gibt es immer wieder günstige Reiseziele, auch wenn man den Frühbucherrabatt beachtet. Beim Fliegen an sich kann aber nochmal mehr gespart werden, wenn man einen Gabelflug bucht. Was das genau ist und welche Vorteile so ein Flug genau hat, erfahren Sie hier.

Was ist ein Gabelflug?

Gabelflüge, auch Open Jaw genannt, sind vor allem dann die beste Wahl, wenn eine Rundreise geplant ist und urlaubsguru.de zufolge der Ankunftsflughafen nicht auch der Abflughafen ist. So kann man ein oder mehrere Länder bereisen und unterschiedliche Flughäfen nutzen.

So kann man entweder im Zielland beziehungsweise einem weiteren Land zwei verschiedene Flughäfen ansteuern oder auch im Heimatland. Zum Beispiel fliegt man von Frankfurt nach Las Vegas, für den Rückflug entscheidet man sich dann aber für den Airport in Düsseldorf. Das wäre dann ein Gabelflug im Ausgangsgebiet.

Wer eine Rundreise in den USA plant und zum Beispiel von Frankfurt nach Las Vegas fliegt, dann aber dort weiterreist bis San Franciso, kann diesen Flughafen nutzen, um wieder zurück nach Frankfurt zu fliegen. Dabei handelt es sich um einen Gabelflug im Umkehrgebiet.

Was ist ein doppelter Gabelflug?

Neben dem einfachen Gabelflug (Single Open Jaw) gibt es laut urlaubsguru.denoch einen weiteren: den doppelten Gabelflug (Double Open Jaw). Bei diesem sind bei einem Hin- und Rückflug alle vier angesteuerte Flughäfen unterschiedlich. Wer also wieder eine Rundreise durch die USA macht, kann von Frankfurt nach Las Vegas fliegen. Von dort geht es mit einem Roadtrip in die Küstenstadt San Francisco und zurück geht es dann nach Düsseldorf, anstatt nach Frankfurt.

Wie bucht man Gabelflüge?

Bei Online-Portalen gibt es in der Regel in der Suchmaske die Möglichkeit "Gabelflüge" direkt zu wählen oder aber auch "mehrere Flughäfen". So können die jeweiligen Flughäfen im Heimat- und Zielland angegeben werden. Urlaubsguru.derät dazu, dass alle Flüge von der gleichen Fluggesellschaft gewählt werden. Das ist zwar nicht immer möglich, sollte aber genutzt werden, da 50 Prozent vom Hinflug und 50 Prozent vom Rückflug zu einem Sondertarif addiert werden. So kommen günstigere Flugpreise zustande.

Was ist der Vorteil eines Gabelfluges?

Wie bereits erwähnt, sind Gabelflüge oftmals günstiger, als zwei separat gebuchte Flüge, da bei Gabelflügen Sondertarife gelten und oft auch der Treibstoffzuschlag entfällt, wie das Vergleichsportal Idealo verrät. Außerdem spart man Zeit, wenn man eine Rundreise macht und nicht wieder zurück zum Flughafen muss, bei dem man am Anfang des Urlaubs gelandet ist.

