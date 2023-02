In den Urlaub zu fahren ist 2023 alles andere als günstig - auch weil es bei Maut, Vignette und Flügen einige Änderungen gibt. Alles ist teurer geworden und für Flüge muss man dieses Jahr auch tiefer in die Tasche greifen. Aber es gibt sie noch, die Flüge, die auch für den kleineren Geldbeutel machbar sind. Wir haben zusammengefasst, welche Ziele im März und an Ostern besonders günstig sind.

Laut reisereporter.de kosten Hin- und Rückflüge 2023 bis zu 60 Prozent mehr als zum Vorjahr. Für Menschen, deren Budget nicht so groß ist, kann das zum Problem werden. Aber mit ein paar Tipps, kann man beim Urlaub machen richtig sparen. Vor allem im März, aber auch über Ostern sind ein paar schöne Reiseziele günstig zu erreichen.

Urlaub 2023: Günstige Flüge im März

Wer Ostern lieber daheim verbringt, aber im Frühjahr schon mal ein paar Tage dem Alltag entfliehen möchte, der findet bereits im März günstige Flüge zu tollen Zielen. Das Reiseportal Kayak hat die günstigsten Flugziele analysiert:

Polen: Flüge in die polnische Stadt Katowice (deutsch: Kattowitz) sind von Dortmund aus für 45 Euro zu haben. Der Rückflug ist im Preis bereits inkludiert. Und auch die Hafenstadt Danzig lässt sich von Deutschland aus günstig bereisen. Im März kostet der Hin- und Rückflug von Hamburg nur 51 Euro.

Großbritannien: Von vielen deutschen Städten aus ist London im März ein günstiges Reiseziel. Ab Karlsruhe kosten die Flüge hin und zurück im Schnitt 59 Euro, ab Memmingen 61 Euro, ab Köln 71 Euro, ab Nürnberg 83 Euro, ab Dortmund 87 Euro und ab Bremen 90 Euro. Entscheidend ist oft nicht nur das Reiseziel, sondern auch der Flughafen, von dem aus gestartet wird. Ab Hannover zum Beispiel kostet im März London hin und zurück bereits 192 Euro und damit mindestens doppelt so viel, im Vergleich zu anderen Flughäfen.

Barcelona: Besonders günstig nach Barcelona kommt man im März von Frankfurt am Main aus. Dort kostet ein Flug hin und zurück nur 60 Euro. Teurer wird es dann ab Stuttgart, denn ab hier müssen 112 Euro gezahlt werden. Ab Berlin kostet der Flug 135 Euro, ab Hamburg 159 Euro und ab Hannover 182 Euro.

Mallorca: Im März kommt man ab Memmingen für 84 Euro auf die Lieblingsinsel der Deutschen. Ab Frankfurt am Main kosten die Flüge hin und zurück 87 Euro.

Budapest, Brüssel und Stockholm: Am günstigsten sind diese drei Städte von Berlin aus zu erreichen. Im Schnitt kosten die Hin- und Rückflüge im März 76 Euro (Budapest), 81 Euro (Brüssel) und 97 Euro (Stockholm).

Wer nicht so viel Zeit am Flughafen verbringen will, kann bei einigen deutschen Flughäfen Zeitfenster für die Sicherheitskontrolle buchen.

Urlaub 2023: Günstigste Reisezeit im Frühling

Wer nicht auf die Osterferien oder Osterfeiertage angewiesen ist und noch mehr Geld sparen will, der sollte bereits im März verreisen. Das Reiseportal Kayak fand heraus, dass der Monat im Vergleich zu Frühjahr und Sommer in beinahe allen Urlaubsregionen deutlich günstiger ist. So können im März bei den Flügen bis zu 60 Prozent gespart werden, da noch Nebensaison herrscht. Ab April startet die Hauptreisezeit und ab da steigen dann auch die Preise deutlich an..

Wichtig: Egal für welches Urlaubsziel man sich entscheidet, die Maße des Handgepäcks sollten immer im Auge behalten werden, da diese von Airline zu Airline unterschiedlich sind und sich immer wieder ändern.

Urlaub 2023: Günstige Flüge über Ostern

Reisende, die im März noch nicht Urlaub machen können oder wollen, müssen zwar etwas tiefer in die Tasche greifen als im Vormonat, dennoch gibt es ein paar Reiseziele, die mit dem Flugzeug immer noch erschwinglich sind. Folgende Reiseziele können für weniger als 300 Euro erreicht werden:

London: Für durchschnittlich 122 Euro für Hin- und Rückflug ist die Hauptstadt von Großbritannien zu erreichen.

Budapest: Von Berlin aus zahlen Reisende für die Tickets 132 Euro.

Wien: Am günstigsten sind die Flüge von Köln/Bonn aus für 134 Euro. Ab Frankfurt am Main kosten die Tickets 182 Euro und ab Berlin 187 Euro.

Amsterdam: In die Stadt der Grachten kommen Urlauber am günstigsten von Berlin aus. Dort kosten Tickets im Schnitt 157 Euro.

Dublin: Von Hamburg aus kann die irische Hauptstadt bereits für 136 Euro erreicht werden.

Istanbul: Wer über Ostern nach Istanbul fliegen möchte, kann das am günstigsten von Hamburg aus tun. Dort kosten die Flüge 227 Euro. Von Nürnberg sind es 300 Euro. Flüge nach Izmir kosten auch um die 300 Euro.

Thessaloniki: Flüge in die griechische Stadt sind über Ostern zwischen 253 und 264 Euro zu haben.

Mallorca: Auf die größte Insel der Balearen kommen Urlauber über Ostern für 169 Euro von Memmingen aus und 291 Euro vom Flughafen Paderborn.

Laut reisereporter.de sind die Preise dieses Jahr über Ostern im Vergleich zu Ostern 2022 deutlich angestiegen - teilweise sogar um mehr als 100 Prozent.

Übrigens: Urlaub alleine zu machen, ist für manche einen vielleicht eine Herausforderung, kann sich aber lohnen. Mit ein paar Tipps, wird der Solo-Trip zum vollen Erfolg. Und wer Glück hat, darf im Hotel oder Motel Leistungen sogar noch nach dem Check-out weiter nutzen - allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen.