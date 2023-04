"Wie bitte? Sie reisen allein?" Früher wurden Singles beim Urlaubmachen oft schief angschaut. Doch das hat sich mittlerweile geändert. Viele große Reiseanbieter haben längst Single-Reisen im Programm. Wir verraten, wo man als Single am besten Urlaub machen kann — und was man dabei beachten sollte.

Urlaubsziele für Singles in Deutschland

Wer noch nie allein verreist ist, kann seinen ersten Solo-Urlaub in Deutschland buchen. Die Vorteile: Es gibt keine Sprachbarriere. Die Umgebung wirkt vertraut. Und man ist nicht ganz so weit weg von zu Hause, wenn man feststellen sollte: Das ist nichts für mich.

In Deutschland bieten sich die Nord- und Ostsee als Urlaubsziele an, der Schwarzwald, der Kaiserstuhl und Oberbayern. Es lohnt sich aber auch, abseits der klassischen Touristen-Spots nach einem Reiseziel zu suchen. Im Wendland etwa findet man günstige Pension und wunderschöne Fahrradrouten. Auch Städte-Trips bieten sich an, etwa nach München, Berlin oder Frankfurt am Main. Gerade für schüchterne Menschen kann das ein Vorteil sein: Anders als in einer kleinen Pension an der Ostsee fällt man in der Großstadt als Single nicht auf.

Als Single kann man seine Urlaubstage frei gestalten und ist auf niemanden angewiesen. Das kann befreiend sein. Aber auch überfordernd. Deswegen sollte man sich noch vor der Buchung überlegen, wie man seinen Urlaub gestalten will. Wer in die Großstadt reist, kann sich schon vorab Museen oder Restaurants heraussuchen, die er besuchen möchte. Und wer Strandurlaub macht, kann schon einmal recherchieren, was es noch für Ausflugsziele in der Umgebung gibt.

Urlaubsziele für Singles in Österreich

Auch Österreich ist ein Top-Reiseziel für Singles. Genau wie in Deutschland gibt es hier keine Sprachbarriere. Auch wenn man sich vielleicht erstmal an die österreichischen Dialekte gewöhnen muss.

In Österreich kann man Städte-Trips nach Wien, Graz, Innsbruck oder Salzburg unternehmen. Auch die Spa-Hotel-Dichte ist hoch, falls man auf Wellness und Sauna mag. Man kann aber auch darüber nachdenken, ob man einen Wandertrip unternimmt — und jede Nacht in einer anderen Almhütte schläft. Viele Almhütten haben (so wie Hostels) Mehrbettzimmer. Gerade als Single kommt man so leicht mit anderen Wanderern ins Gespräch.

Urlaubsziele für Singles in Europa

Auch in Europa können Singles hervorragend Urlaub machen. Der ADAC empfiehlt diese drei europäischen Reiseziele:

Puerto de La Cruz auf Teneriffa: Der Ferienort liegt im Norden der Insel. Auf Teneriffa kann man nicht nur Wanderung durch die Vulkanlandschaft unternehmen und die spanische Küche genießen. Es gibt viele kleine Strände. Und die Temperaturen sind auch in der Nebensaison angenehm mild.

Split in Kroatien: Die Hafenstadt liegt an der kroatischen Adriaküste. Man kann Bootausflüge zu den benachbarten Inseln machen. Oder die Uferpromenade entlang schlendern. Der ADAC empfiehlt außerdem die abwechslungsreiche Barszene und das reiche Kulturangebot in Split. Noch ein Vorteil:Kroatien zählt immer noch zu den günstigeren Urlaubsländern.

Kamari auf Santorin: Blauweiße Häuser, die in den Fels gebaut sind. Klares, blaues Wasser. Und ein feiner Sandstrand. Santorin ist ein Postkarten-Griechenland. Laut dem ADAC kann man die Insel am besten von Kamari aus erkunden, einem Ferienort im Osten von Santorin.

Urlaubsziele für Singles außerhalb von Europa

Wer als Single außerhalb von Europa Urlaub machen will, kann vorher ein Blick auf die Risk Map von A3M werfen. Das Unternehmen veröffentlicht jedes Jahr eine Karte mit den sichersten und unsichersten Reisezielen der Welt. Es lohnt sich, die Karte zu studieren. Denn gerade als Alleinreisender ist man ein leichteres Angriffsziel für Kriminelle und Betrüger.

Auf der Karte gibt es fünf Farbstufen. Dunkelrot bedeutet ein sehr hohes Risiko. Und dunkelgrün ein sehr geringes Risiko. Als Faustregel gilt: Alle Länder die grün sind, können von Singles problemlos bereist werden. Dazu zählen etwa: die Marshallinseln, Tuvalu, Argentinien, Neuseeland, Kanada, Japan, Namibia und Marokko.

Wer ganz sicher gehen will, kann sich vor dem Buchen auch noch die aktuellen Reise- und Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amts durchlesen. Das geht am einfachsten, wenn man das betreffende Land und "Auswärtiges Amt" googelt. Wer also nach Marokko reisen möchte, googelt „Marokko“ und „Auswärtiges Amt“ — und klickt dann einfach auf die angezeigte Website.

Das sollte man als Single vor dem Urlaub beachten

Wie bei jedem anderen Urlaub sollte man auch bei einem Solo-Trip bestimmte Dinge beachten. Eine Reiseapotheke ist immer eine gute Idee. Außerdem sollte man sich bei seiner Krankenkasse erkundigen, ob man im Ausland versichert ist. Sonst kann es schnell teuer werden. Als Single empfiehlt es sich außerdem, mit jemanden in der Heimat in Kontakt zu bleiben. Man kann einer Freundin oder einem Freund kurze Nachrichten schicken, wo man gerade ist und was man heute vor hat. Oder man vereinbart feste Telefonzeiten, an denen man sich meldet. Auch die Nummer des Hotels oder Hostels kann man durchgeben. So weiß man, dass jemand im Ernstfall misstrauisch wird, wenn man sich nicht meldet.

So findet man als Single im Urlaub Anschluss

Am einfachsten kommt man als Single im Urlaub mit anderen Menschen in Kontakt, wenn man kein Hotel, sondern ein Hostel bucht. In Hostels findet man viele andere Alleinreisende und Backpacker. Es gibt Mehrbettzimmer und Gemeinschaftsräume. Wer keine Lust hat, in einem Raum mit Fremden zu schlafen, kann in vielen Hostels auch ein Einzelzimmer buchen. Ins Gespräch mit den anderen Reisenden kommt man trotzdem: in der Küche, an der Bar oder am Billardtisch. Die meisten Menschen in Hostels sind offen und kommunikativ.

Nichts schweißt so zusammen wie eine gemeinsame Leidenschaft: Das gilt auch für Singles im Urlaub. Wer gerne surft, kommt am Strand leicht mit anderen Surfern ins Gespräch. Als Single kann man überlegen, ob man nicht einen Hobby-Urlaub macht: Angeln an der Ostsee, Vögel beobachten auf Helgoland oder Mountainbiken im Allgäu.

Single-Reisen: Drei Profi-Tipps für Alleinreisende

Gerade, wenn man zum ersten Mal allein unterwegs ist, kann man regelrecht Lampenfieber vor dem Solo-Urlaub haben. Doch mit diesen drei Profi-Tipps braucht man sich nicht zu fürchten:

Schreiende Kinder am Pool, streitende Pärchen auf dem Hotelflur und ein leeres Büfett: Ein Urlaub während der Ferienzeiten kann nicht für Singles anstrengend sein. Deswegen sollte man als Alleinreisender den Urlaub nach Möglichkeit in der Nebensaison buchen. Der Vorteil: Die Hotels sind nicht so voll und die Stimmung ist allgemein entspannter. Gerade im Mittelmeerraum ist das Wetter im September und Oktober immer noch traumhaft schön. Außerdem trifft man in der Nebensaison leichter auf andere Alleinreisende.

Wenn man allein reist, dann können die Ausschläge nach oben und nach unten größer sein als bei einem Pärchen-Urlaub. Man kriegt einen Euphorieschub, wenn man nach einer langen Wanderung vom Gipfel eines Berges ins Tal herunter schaut. Oder man will fast weinen, wenn man drei Tage bei Regenwetter im Hotelzimmer hockt. Doch: Ein Solo-Trip ist immer auch ein Abenteuer. Etwas, das nicht alltäglich ist. Deswegen empfiehlt es sich, jeden Abend Tagebuch zu führen. So hat man nicht nur eine schöne Erinnerung an den Urlaub, sondern bekommt auch ein klares Bild davon, ob man nächstes Jahr den zweiten Solo-Trip buchen sollte oder lieber nicht.

Gerade die ersten Tage eines Solo-Urlaubs können sich ungewohnt anfühlen. Man schlendert allein die Promenade entlang, sucht sich einen Platz am Strand, schaut aufs Meer – und kann all das mit niemandem teilen. Deswegen sollte man sich schon vor der Abreise ein festes Tagesprogramm für die ersten Tage überlegen. Wer in die Berge fährt, kann sich schon einmal eine Wanderroute für Tag eins heraussuchen und für den Abend einen Tisch in einem Restaurant reservieren. Struktur hilft, wenn man ein bisschen Bammel hat.

Solo Trip: Das sollte man vermeiden, wenn man allein reist

Viele Menschen buchen ihren ersten Solo-Trip nach einer Trennung. Man will den Kopf frei kriegen und in Ruhe über sich und sein Leben nachdenken. Doch gerade, wenn der Trennungsschmerz noch frisch ist, sollte man dabei eine Sache vermeiden: Man sollte keinen Urlaub in Städten machen, die mit Vorliebe von Frischverliebten besucht werden. Wie Paris und Venedig.

Allein reisen: Hier kann man Single-Reisen buchen

Der Entschluss ist gefasst: Man will allein verreisen. Doch wo bucht man am besten eine Single-Reise? Die meisten großen Anbieter bieten mittlerweile Single-Reisen an. So wie die TUI-Angebote für Singles.

Es gibt aber auch Anbieter, die sich auf Gruppenreisen für Singles spezialisiert haben. Dabei sollte man allerdings beachten, dass es verschiedene Arten von Single-Reisen gibt.

So verspricht der Anbieter Sunwave Flirt-Reisen: In kleinen Gruppen mit "ausgeglichenem Geschlechterverhältnis" geht es in die Karibik oder nach Andalusien. Auf der Website kann man auch verschiedene Alterskategorien auswählen. Wie "25 bis 45 Jahre" oder "40 bis 65 Jahre".

Studiosus hingegen bietet Studienreisen an. Auf der Website findet man einen eigenen Singlereisen-Katalog. Bei Studiosus steht aber nicht das Flirten im Vordergrund. Sondern Bildungsreisen mit Gleichgesinnten.

Aber egal, wo es hingeht: ein Solo-Trip ist immer eine gute Idee und bleibt auf jeden Fall in Erinnerung.