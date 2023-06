"Ich packe meinen Koffer..." – Was den meisten als beliebtes Spiel für Kinder bekannt ist, führt bei anderen vor dem Urlaub häufig zu Stress und Frustration. Denn ausgerechnet der Föhn für die langen Haare oder die schicke Übergangsjacke passen plötzlich nicht mehr in die Reisetasche. Und überhaupt sieht die Hälfte der Kleidungsstücke schon wieder total zerknittert aus und das, schon bevor man sich auf den Weg in Richtung Flughafen gemacht hat.

Wie für die meisten Dinge im Leben gibt es aber auch für das Thema Koffer packen hilfreiche Techniken und Tricks, um mit genügend Platz und vor allem mit knitterfreier Kleidung in den Urlaub zu starten. Wir haben die wichtigsten Tipps für Sie zusammengefasst.

Noch vor dem Koffer packen: Diese Tipps sollten Sie beherzigen

Wer vor einer Reise einfach so drauflos packt, hat sicherlich schon die Erfahrung gemacht, dass dies nicht die beste Herangehensweise ist, um seinen Koffer zu packen. Wer ohne "Vorarbeit" anfängt zu packen, verzettelt sich bei der Kleidung recht schnell und packt auch gerne Dinge ein, die er im Urlaub nicht wirklich braucht. Laut der Verbrauchersparte von focus.de ist es anfangs vor allem wichtig, sich genau zu überlegen, welche Art von Kleidung und Gegenstände für das Reiseziel benötigt werden.

Häufig hilft es dabei, die Wetterbedingungen, sowie die am Urlaubsort geplanten Aktivitäten zu bedenken. Vorab ließe sich zudem die Ausstattung in den Unterkünften prüfen, um unnötige Gegenstände zu vermeiden. Der bereits erwähnte Föhn beispielsweise ist in den meisten Hotelzimmern vorhanden oder kann auch an einer Rezeption ausgeliehen werden. Ladekabel müssen auch nicht mehrfach eingepackt werden – vielleicht kann man dieses auch mit einem Mitreisenden teilen?

Alles, was Sie auf Ihre Reise mitnehmen müssen, sollten Sie dann unbedingt auf einer Liste festhalten, die Sie systematisch abarbeiten können. Vorbereitung ist auch enorm wichtig, wenn Sie mit Kindern in den Urlaub fahren.

Den Koffer packen: Mit Packtechniken Platz sparen

Sie wissen dank Ihrer Liste nun ganz genau, was Sie für die Reise einpacken müssen und was nicht? Sehr gut, dann können Sie mit ausgefeilten Packtechniken dafür sorgen, dass Sie den Platz in Ihrem Koffer optimal ausnutzen. Beherzigen Sie dabei folgende Tipps:

Packen Sie schwere Gegenstände wie Bücher und Schuhe im Koffer immer nach unten – also in Richtung der Rollen. Leichte Kleidung, wie Blusen oder Kleider gehören nach oben, um Platz zu sparen und zerknitterte Kleidung zu vermeiden. Schuhe sollten Sie in Schuhbeuteln verstauen, um das Material zu schützen und dafür zu sorgen, dass Ihre Kleidung keine üblen Gerüche annimmt.

Unempfindliche Stoffe, wie Seide oder Leinen können Sie ohne Probleme einrollen, statt zusammenzulegen. Das gilt auch für Handtücher, Shirts und Pullis. Dies spart Ihnen erneut Platz und verhindert bei dieser Art Stoff Knitterfalten.

Sie wissen nicht wohin mit Socken, Unterwäsche oder dem Gürtel? Kleinere Kleidungsstücke eignen sich ideal, um Ihre Schuhe auszupolstern und Lücken zwischen anderen Gegenständen oder an der Seite des Koffers aufzufüllen.

Zugegeben: Manche Kleidungsstücke nehmen einfach enorm viel Platz weg. Wenn Sie auf diese Stücke nicht verzichten können, könnten Vakuumbeutel oder spezielle Packtaschen helfen. Insbesondere mit dem Vakuumbeutel lässt sich das Volumen der Kleidung deutlich reduzieren, da über ein Ventil die gesamte Luft zwischen den Kleidungsstücken herausgesogen wird. Je nachdem welche Kleidungsstücke verpackt sind, spart man durch diese Praktik ordentlich Platz im Koffer – Hersteller sprechen von einem Ersparnis von bis zu 80 Prozent.

Auch der Vakuumbeutel hat nicht geholfen? Denken Sie daran, dass bei Flugreisen alles, was Sie tragen, nicht gewogen wird. Gibt es eine Sweatjacke oder einen Pulli, der noch unbedingt mit muss, kann es eine kluge Idee sein, diesen schon zum Flug anzuziehen.

Sie werden voraussichtlich viel im Urlaub shoppen? Dann sollten Sie wirklich überlegen, ob es sinnig ist, viele Kleidungsstücke mitzunehmen. Immerhin brauchen Sie für Ihre Mitbringsel ohnehin ausreichend Platz, zudem können Sie die neu gekaufte Kleidung auch gleich im Urlaub tragen. Als besonders effektiv erweist sich diese Vorgehensweise bei Reisen in Länder, die Sie als Low-Budget-Trip gebucht haben. 2023 zählt übrigens Ungarn zu den günstigsten Reisezielen.

Beachten Sie beim Packen unbedingt die Reihenfolge: Dinge, die Sie zwischendurch oder spätestens bei der Ankunft benötigen, gehören immer nach oben und nicht in die unterste Packschicht des Koffers.

Es versteht sich eigentlich von selbst, da niemand ausgelaufenes Shampoo auf seiner Kleidung vorfinden will, trotzdem erwähnen wir diesen Punkt hier: Kosmetikartikel sollten immer sicher verstaut sein und der Verschluss sollte mit Frischhaltefolie abgedichtet werden, um das Auslaufen zu verhindern.

*Quellen für unsere Liste waren die Artikel auf Glamour, Focus, Chip und Easyairportpacking

