Für Schnäppchen-Jäger läuft es derzeit nicht gut. Weil nach zwei entbehrungsreichen Jahren fast alle nach Sonne, Strand und Meer lechzen, machen Reiseveranstalter derzeit keinerlei Anstalten die Preise zu senken. Die Folge: Last-Minute-Angebote bleiben bisher die Ausnahme, und es spricht viel dafür, das es dabei bleibt. Vielleicht hat sich auch deshalb ein Land im Südosten Europas zu einer neuen Top-Destination gemausert. Nicht wenige Reiseblogger und -veranstalter sind sich einig: Albanien liegt voll im Trend.

Der weltgrößte Reisebuchverlag Lonely Planet empfiehlt das Land schon mal als Reiseziel in "Best Travel 2023" in der Rubrik "Die besten Orte zum Kontakte mit Locals knüpfen". Doch Albanien hat mehr zu bieten als seine Gastfreundschaft.

Wo liegt Albanien? - Lage, Klima und Größe auf einen Blick

Albanien liegt am ionischen und am adriatischen Meer. Es ist am westlichen Rand der Balkanhalbinsel gelegen, umgeben von Montenegro und Kosovo im Norden, Mazedonien im Osten, Griechenland im Süden. Die Luftlinie über die Adria bis nach Italien beträgt ungefähr 70 Kilometer. Und hier kommen ein paar weitere Fakten und Wissenswertes über Albanien auf einen Blick:

Ländername: Republik Albanien (Republika e Shqiperisë)

Landesfläche: 28.748 Quadratkilometer, Albaniens Fläche besteht vor allem aus Gebirgs- und Hügelland, das zum Meer in eine Tiefebene übergeht. Die höchste Erhebung ist der Berg Korab mit einer Höhe von 764 Metern.

Regierungsform: Parlamentarische Republik, mit Präsident als Staatsoberhaupt

Hauptstadt: Tirana, einzige Metropole des Landes

Weitere Großstädte (je cirka 100.000 Einwohner): Durres, Vlora, Shkodra, Elbasan

Einwohnerzahl: knapp 3 Millionen

Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf: 5.239 US-Dollar (Stand 2018)

Landeswährung: Lek (ALL), 1 Euro entspricht einem Wert von cirka 120-125 Lek.

Amtsprache: Albanisch, ein paar Beispiele: Guten Tag! - Mirëdíta! Auf Wiedersehen! - Mirupáfshim! ja - po, nein - jo, danke - falemindérit, bitte - ju lútem

Das Klima an der albanischen Adriaküste ist laut Konrad-Adenauer-Stiftung (kas.de) mediterran und mild, im Osten zunehmend kontinental, mit nassgrauen kühlen Wintern und sonnig heißen, trockenen Sommermonaten.

Reiseland Albanien: Berglandschaft und Strände optimal für Wanderungen

Die Adriaküste Albaniens ist rund 360 Kilometer lang und weist zahlreiche Kiesel- und Sandstrände auf, sie wird laut ReiseveranstalterTUI als Albanische Riviera bezeichnet und eignet sich daher optimal für einen Strandurlaub. Zu den beliebtesten Stränden zählen Ksamil, Dhermi und Jale. Im Hinterland dagegen wird es bergig und hügelig. Am höchsten wird es mit 2751 Metern auf dem Berg Kerab, der an der Grenze zu Nordmazedonien liegt.

Sowohl die Strandlandschaften als auch die moderate Höhe seiner Berglandschaft machen Albanien zu einer reizvollen Destination für Wanderer und Kletterer, die kulturelle Abwechslung mögen gerne auch mal zur Erfrischung ins Meer springen. Der Reiseführer Lonely Planet lobt das Land daher auf seiner Webseite in den höchsten Tönen, und zieht einen passenden Vergleich: "Albaniens atemberaubende Berglandschaft, seine verfallenen Burgen, seine ausgelassene Hauptstadt und seine traumhaften Strände können es mit denen des Mittelmeers aufnehmen und verzaubern immer wieder aufs Neue."

Günstige Lebenshaltungskosten in Albanien

Die Lebenshaltungskosten in Albanien sind gerade auch im Vergleich zu Deutschland relativ gering. Auch der Wechselkurs schlägt sich hier nieder. Ein Euro ist laut wechselkurse-euro.de umgerechnet zurzeit etwa 111 albanische Lek wert.

Laut der Reiseplattform urlaubspiraten.debekommt man in Albanien einen Espresso schon für 50-80 Cent, Pizza kostet demnach etwa 3-4 Euro und ein günstiges Doppelzimmer ist bereits ab 25 Euro pro Nacht zu haben. In touristischen Gegenden (Saranda und Ksamil) können die Preise vor allem zur Hochsaison ein bisschen teurer werden.

Albanien: Vom Massentourismus noch unberührt

Ein weiterer Grund für die bislang noch verhältnismäßig niedrigen Preise ist auch das Zögern der Reisenden. Denn nach wie vor gilt Albanien als Geheimtipp fernab des Massentourismus. Gazi Haxhia, CEO des Reisebüros Landways, sagte dem Reiseverlag fvw: "Albanien ist noch relativ unentdeckt. Wir sind nicht vom Massentourismusüberrannt worden, sodass die Besucher immer noch unberührte Naturschönheiten, einzigartige Kultur und authentische Erlebnisse genießen können." In Zeiten von Inflation und steigenden Energiekosten könnte sich dieser Umstand durchaus als Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Destinationen auszahlen, so der Reise-Unternehmer.

Natürlich gibt es auch in Albanien mittlerweile Touri-Hotspots. Im Hochsommer platzt laut ADACvor allem die bei Badegästen beliebte Stadt Saranda aus allen Nähten. Doch es gibt noch zahlreiche Orte und Strände zu entdecken, die noch längst nicht überlaufen sind. Zum Beispiel das albanische UNESCO-Weltkulturerbe, die als "Stadt der tausend Fenster" bekannte Bergstadt Berat oder auch die Hauptstadt Tirana und das Bunkermuseum, das an die sozialistische Vergangenheit des Landes erinnert.

Flugverbindungen nach Albanien

Im Moment sieht es so aus, als ob immer Menschen das südosteuropäische Land für sich entdecken. Zuletzt gab der Reiseveranstalter Intrepid Travel bekannt, dass er die touristisch noch weitgehend unerschlossenen Ziele in Albanien erschließen und ein Angebot schaffen will. Auf einen ähnlichen Zug ist der deutsche Reiseveranstalter Trendtours aufgesprungen, der mit einer zehntägigen Gruppenreise "Geheimnisvolles Albanien" wirbt.

Auch die Fluglinie Wizz Air spürt ein zunehmendes Interesse an Albanien und will ab Dezember eine neue Strecke von Bremen nach Tirana anbieten. Es ist bereits die neunte Strecke von Deutschland nach Albanien. Weitere Fluggesellschaften, die von München, Frankfurt oder Berlin Direktflüge nach Albanien anbieten sind laut skyscanner.de: Lufthansa, TAP (Air Portugal), Eurowings oder Air Albania, Eurowings Europe und Avion Express Malta.