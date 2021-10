vor 1 Stunde Karlsruhe Reinigungsarbeiten laufen: Ölspur in der Karlsruher Innenstadt bringt Radfahrer zum Stürzen

Ausgelaufenes Hydrauliköl von zwei Arbeitsmaschinen hat am Donnerstagmorgen einige Radfahrer in der Karlsruher Innenstadt zum Stürzen gebracht. Das gibt die Karlsruher Polizei in einer Pressemeldung bekannt. Demnach sollen sich zwei der Radfahrer hierbei verletzt haben. Die Reinigungsarbeiten dauern voraussichtlich bis heute Nachmittag an.