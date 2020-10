vor 1 Stunde Pforzheim Regionalbahn mit Luftdruckgewehr beschossen

Am Dienstag, den 20.10.2020, wurde ein Regionalzug in der Zeit zwischen 07:00 und 07:05 Uhr in Pforzheim mittels eines Luftdruckgewehrs oder einer sogenannten Softairwaffe beschossen. Dabei wurde die Außenscheibe des Zuges beschädigt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise