vor 1 Stunde Melissa Betsch Philippsburg Region Karlsruhe von oben: Luftige Ausblicke auf das AKW Philippsburg - eine Bilderstrecke

Keine Lust mehr aus dem Fenster zu schauen oder an den immer gleichen Ecken der eigenen Stadt satt gesehen? In der Sonntags-Reihe "Karlsruhe von oben" bieten wir neue Ausblicke auf die Fächerstadt und die Region. Heute: Es lohnt sich, auch einen Blick in den nördlichen Landkreis schweifen zu lassen, denn hier stand und arbeitete über vierzig Jahre lang das inoffizielle Wahrzeichen der Region: Das Kernkraftwerk Philippsburg mit seinen beiden markanten Kühltürmen.