vor 1 Stunde Karlsruhe "Realisierung in Rekordzeit" - 1&1 Neubau soll den IT-Standort Karlsruhe stärken

Karlsruhes Erste Bürgermeisterin Luczak-Schwarz besuchte den 1&1-Neubau am Hauptbahnhof. Auf 2,7 Hektar Grundstücksfläche wurde in Rekordzeit von zweieinhalb Jahren Arbeitsraum für 1.800 Arbeitnehmer geschaffen. In den nächsten Wochen sollen rund 500 Beschäftigte der Deutschen Bahn ihr neues Büro beziehen.