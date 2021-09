vor 1 Stunde Karlsruhe Raum ohne Autos: Zum 16. mal findet der Karlsruher Park(ing) Day statt

Die Zahl der Autos in Karlsruhe zu reduzieren ist eine Forderung, die mittlerweile von vielen Seiten zu hören ist - so auch von den Organisatoren des Karlsruher Park(ing) Day. Daher soll diese dezentrale Veranstaltung am 17. September zum 16. Mal in der gesamten Stadt Veranstaltungen anbieten.