Karlsruhe vor 23 Minuten

Rauchwolken bei Stupferich: Misthaufen steht in Flammen

Ein Misthaufen auf einem Feld bei Stupferich ist am Sonntagnachmittag aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten. Bis in den Abend versuchten die Einsatzkräfte der Feuerwehr die Flammen zu löschen. Ortsansässige Bauern halfen, das brennende Heu mit Schleppern auseinanderzuziehen.