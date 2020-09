Wer am kommenden Montag, 7. September, tagsüber Rauchwolken über dem Karlsruher Festplatz aufsteigen sieht, muss sich nicht wundern - und auch nicht die Feuerwehr rufen. Denn: Hierbei handelt es sich nur um einen Test der neu eingebauten Brandgasventilatoren und deren Steuerung in der Schwarzwaldhalle.

Von der Rauchentwicklung betroffen seien die Bereiche in und vor allem über der Schwarzwaldhalle, so die Stadt Karlsruhe in einer Pressemitteilung. Rauchwolken seien in der Zeit von etwa 9 bis 16 Uhr immer wieder zu sehen.

"Getestet wird das Strömungsverhalten von Rauch im Gebäude und das in unterschiedlichen und über den Tag verteilten Versuchsaufbauten", heißt es weiter. Durchgeführt werden die Tests mittels ungefährlichem Kaltrauch.