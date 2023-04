Gegen drei Uhr Nachmittags am Samstag werden die Berufsfeuerwehr Karlsruhe und die freiwillige Feuerwehr Hagsfeld zu einem Einsatz in die Schneidemühler Straße in der Karlsruher Waldstadt gerufen. Hier wurde starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung gemeldet. Wie sich herausstellt handelt es sich bei der Ursache aber lediglich um angebrannte Speisen. Da der Hausbesitzer noch rechtzeitig benachrichtigt werden kann, bleiben größere Schäden aus.

Alle Bilder zum Einsatz: