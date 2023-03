Karlsruhe vor 1 Stunde

Raubüberfall mit Messer in Karlsruhe: Polizei sucht diese zwei Frauen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sollen zwei bisher unbekannte Täterinnen eine 23-jährige Frau in Hagsfeld ausgeraubt haben. Der Überfall ereignete sich gegen 2.40 Uhr am Sonntag.