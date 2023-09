Weingarten vor 16 Minuten

Raubüberfall in Weingarten: 78-Jähriger wird leicht verletzt

Ein bislang unbekannter Mann hat am Montag, 11. September, gegen 22.45 Uhr einen Senior an der Kreuzung Ringstraße/Spitalstraße in Weingarten überfallen. Wie die Polizei in einer Meldung mitteilt, wurde das 78-jährige Opfer dabei leicht verletzt. Der Tatverdächtige befindet sich derzeit auf der Flucht.