von (pol/vem)

Nach ersten Erkenntnissen betrat der Mann den Drogeriemarkt in der Karlstraße gegen 15.30 Uhr. Am Kassenbereich bedrohte er eine 30-jährige Angestellte mit einem Messer und forderte sie auf, ihm Bargeld in einer von ihm mitgeführten Tasche zu übergeben.

Nachdem die Kassiererin dem Räuber das geforderter Geld in Höhe von mehreren hundert Euro aushändigte, flüchtete der Täter in Richtung eines nahe gelegenen Lebensmittel-Discounters.

Täterbeschreibung

Zirka 30 Jahre alt, 1,85 Meter groß und von schlanker Statur.

Trug helle Hosen und eine helle Jacke mit Kapuze, die er sich über den Kopf gezogen hatte. Darunter trug er eine dunkle Mütze.

Maskiert mit einem dunkelblauen Schal und einer schmalen Sonnenbrille mit getönten Gläsern.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0721/ 666 55 55 in Verbindung zu setzen.

Insbesondere ist die Polizei auf der Suche nach einem männlichen Kunden, der zum Tatzeitpunkt offenbar seine Einkäufe an der Nebenkasse einpackte. Er könne möglicherweise Angaben zum Täter oder dem Tatgeschehen machen.