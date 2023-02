Karlsruhe vor 1 Stunde

Raubüberfall in Karlsruhe: Flüchtiger Täter entkommt mit 3.500 Euro Diebesgut

Ein bislang unbekannter Mann hat am Donnerstagmorgen ein Ladengeschäft in der Karlsruher Fußgängerzone überfallen. Der Täter ist flüchtig. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter 0721/66 65 555 in Verbindung zu setzen.