vor 1 Stunde Karlsruhe Raubüberfall in Badener Straße in Karlsruhe: 59-Jähriger schwer verletzt

Zwei bislang Unbekannte haben am Montag einen 59-Jährigen in dessen Wohnung in der Badener Straße beraubt und schwer verletzt. Das geht aus einer Mitteilung der Polizei Karlsruhe hervor. Die Täter flüchteten mit Bargeld, Laptop und dem Mobiltelefon des Opfers. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können.