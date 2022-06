Karlsruhe vor 1 Stunde

Raubüberfall am Durlacher Busbahnhof: 73-Jähriger niedergeschlagen

Im Wartebereich des Busbahnhofs in Durlach wurde am Sonntag, gegen 0.30 Uhr, ein 73-Jähriger zum Opfer eines Raubüberfalls. Das teilt die Polizei in einer Pressemitteilung mit. Dabei wurde das Opfer leicht verletzt, der Täter ist bislang noch auf der Flucht.