von (pol/vem)

Die beiden männlichen Tatverdächtigen sprachen vor einem Schnellrestaurant in der Nähe des Karlsruher Marktplatzes einen 13-Jährigen an. Sie forderten ihn auf, den Inhalt seines Geldbeutels auszuhändigen, woraufhin dieser einen geringen Geldbetrag herausgab. Auch der 14-jährige Begleiter des Tatopfers gab Bargeld dazu, woraufhin sich die Täter zunächst lachend in Richtung Kronenplatz entfernten.

"Als der 13-Jährige den beiden etwas nachrief, kehrten die Verdächtigen zurück. Einer schlug dem 13-Jährigen dann mit der flachen Hand ins Gesicht und forderte ihn auf, niemandem von der Tat zu erzählen. Danach entfernten sich die Täter endgültig in Richtung Kronenplatz", heißt es dazu in der Mitteilung.

Bereits am 18. November ereignete sich in der Nähe desselben Schnellrestaurants eine ähnliche Tat. Zwei 16- und 17-jährige Jugendliche wurden im Toilettenraum eines nicht näher genannten Schnellrestaurants in der Kaiserstraße unter Androhung von Schlägen zur Bargeldübergabe genötigt. Die Kriminalpolizei Karlsruhe schließt deshalb nicht aus, dass für beide Fälle dieselben Täter in Betracht kommen.

Täterbeschreibung:

Der schlagende Haupttäter der aktuellen Straftat wird von den Geschädigten folgendermaßen beschrieben:

etwa 17 bis 21 Jahre alt

südländisches Erscheinungsbild

rund 170 bis 175 Zentimeter groß, schlank mit breiten Schultern

kurze schwarze Haare und kurzem schwarzen Vollbart

Er soll deutsch gesprochen haben und mit einer schwarzen Weste, einem rot karierten Pullover, einer dunklen Hose und einer schwarzen Schildkappe bekleidet gewesen sein. Das Messer wird in der Mitteilung als Klappmesser mit dunkelblauem Griff und silberner Klinge beschrieben.

Der zweite Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

als 17 bis 20 Jahre alt

ebenfalls von südländischem Erscheinungsbild

größer als 175 cm, schlank

etwas längeres, glattes schwarzes Haar, kein Bart

trug ein orange-weiß kariertes Hemd und schwarze Stoffhandschuhe getragen haben.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 666-5555 an den Kriminaldauerdienst Karlsruhe zu wenden.